Iuliana Marciuc a răbufnit, după moartea Cristinei Țopescu. “Unde au fost prietenii de a murit atât de singură?”

Pe lângă Mircea Badea, care a povestit ce bine i-a adus în viață Cristina Țopescu, și Iuliana Marciuc a comentat trecerea în neființă a jurnalistei, numită blândă și bună de toți cei care au cunoscut-o. Soția lui Adrian Enache a răbufnit după moartea fiicei lui Cristian Țopescu.

Cristina Țopescu s-a stins din viață duminică, 12 ianuarie. Jurnalista a fost găsită fără suflare, în locuința sa, după ce o vecină a alertat poliția cu privire la faptul că nu o mai văzuse pe vedeta TV de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizării, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv, unde au găsit o persoană decedată care nu prezenta urme vizibile de violență. Urmează să se efectueze în cauză expertiza medico-legală.

Polițiștii de la IPJ Ilfov au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, conform procedurilor, pentru a putea fi dispusă o expertiză legală. Medicii legiști vor face necropsia luni, urmând ca rezultatul să fie trimis polițiștilor.

Așadar, și-a dat ultima suflare, singură, fiind înconjurată doar de animalele de companie, la un an și opt luni de la moartea tatălui său, celebrul comentator sportiv Cristian Țopescu, om pe care aceasta l-a divinizat. Despre faptul că aproape trei săptămâni nu a fost căutată de nimeni a vorbit și Iuliana Marciuc.

„M-am grăbit să mă uit pe Facebook, pentru că eram prietenă cu Cristina Țopescu și am văzut ultima ei postare din 26 decembrie 2019. Eu nu pot să spun că în ultima perioadă am fost prietenă cu Cristina. Mă întreb unde au fost toți acest prieteni care iată apar acum. Unde au fost prietenii de a murit atât de singură? Am cunoscut-o în perioada când am fost foarte tânără. Am fost la Televiziunea Națională.

Ultima dată am îmbrățișat-o la Televiziunea Națională, unde a venit și Cristian Țopescu. De atunci nu m-am mai văzut cu ea. Acum văd postări pe Facebook cu colegi care îi mulțumesc pentru că i-a învățat. Într-adevăr era foarte generoasă, împărtășea tot ce știa din meseria ei și a ajutat foarte mulți jurnaliști care erau la început de drum”, a mărturisit Marciuc.