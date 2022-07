Iuliana Beregoi, cadou de peste 90.000 de euro de ziua ei: „Mașina mi-am cumpărat-o singură. Am muncit foarte mult pentru ea!” VIDEO EXCLUSIV

Iuliana Beregoi, supranumită artista fenomen datorită celebrității de care se bucură, a împlinit 18 ani. Cu ocazia majoratului, ea a avut parte de două petreceri: una pe scenă, la Arenele Romane și alta cu familia și prietenii. Vedeta și-a îndeplinit dorința de a avea mașina la care a visat și care valorează peste 90.000 de euro.

Iuliana Beregoi se bucură din plin de succesul pe care îl are pe plan muzical, iar de ziua ei și-a făcut cadou o mașină. Vedeta urmează să susțină mâine examenul pentru permisul auto, ca să intre în rândul șoferilor și să testeze, pentru prima oară, bijuteria pe patru roți.

La majorat, artista și-a dorit să nu mai depindă de nimeni cu deplasările, așa că a făcut școala de șoferi și și-a comandat o mașină.

„Îmi iau permisul, mașina deja o am, e parcată acolo. Mașina mea, Doamne, sunt foarte fericită! Urmează să îmi iau permisul, asta e tot ce îmi doresc acum. Am terminat școala acum 3 luni, urmează pe 15 să am examenul.

Mașina mi-am cumpărat-o singură, cadou pentru mine, am muncit foarte mult pentru ea și mă bucur enorm de mult că, în sfârșit, e aici pentru mine.

Este un Porsche Macan, gri închis, exact ce mi-am dorit”, a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, Iuliana Beregoi. Cadoul pe care și l-a făcut cu ocazia zilei de naștere valorează peste 90.000 de euro.