Iulia Vântur, despărțire șoc de Salman Khan. Cadoul de rămas-bun pe care îl face vedeta din România EXCLUSIV

Iulia Vântur a ajuns să petreacă din ce în ce mai mult timp în România, ea lucrând în prezent cu fosta sa colegă de la Pro TV, Maria Apostol. Motivul nu este doar unul profesional, ci și unul personal, legat de faptul că vedeta și actorul indian s-au despărțit. Cu toate acestea, fosta prezentatoare tv și-a propus ca documentarul pe care l-a făcut despre viața starului indian să fie lansat cât mai repede.

Iulia Vântur și Salman Khan s-au văzut din ce în ce mai rar în ultimele luni, timp în care fosta prezentatoare tv a fost plecată atât în America, precum și la Cannes și Londra. Dar cea mai mare parte a timpului a petrecut-o în România, iar motivul nu este doar unul profesional, ci și unul personal, legat de faptul că vedeta și actorul indian nu mai formează un cuplu.

Mai mut, Iulia a venit în țară cu o mare parte din bagaje, iar în urmă cu doar câteva zile aceasta se afla din nou în România, fiind în discuții și pentru un nou proiect tv. În prezent, ea se află sub contract cu compania Telentivity, condusă de fosta sa colegă de la Pro TV, Maria Apostol.

„Da, din nou în România, pentru că-mi place să revin. Mai ales după pandemie, mi-am stabilit un target, să vin cât mai des, să petrec timp cât mai mult cu familia, cu prietenii în locurile acestea, în care am trăit. Am străbătut toată America, am avut un turneu în Statele Unite, am fost în nouă orașe importante, publicul ne-a primit cu multă dragoste.

Își doreau un concert live și și-au revărsat cred toată bucuria asupra noastră. Mi-a plăcut mult de tot. Apoi am fost la Cannes, la Londra”, a mărturisit aceasta pentru impact.ro.