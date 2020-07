Iulia Albu, umilință totală în emisiunea lui Măruță. Ce i-a făcut soțul Andrei, după ce a continuat războiul cu Andreea Bănică

Iulia Albu duce război după război. După acuzaţiile aduse Andreei Bănică, intre fashion editor şi Cătălin Măruţă s-a lăsat cu scântei.

Invitată în urmă cu câteva zile la emisiunea “La Măruţă”, Andreea Bănică a caracterizat-o pe fosta soţie a lui Mihai Albu ca fiind “prefăcută, perversă şi aiurea prin showbiz”. Declaraţia care a pus lumea mondenă pe jar a fost făcută în cadrul rubricii “Spui tot sau îţi va lua gura foc”. Aşa cum era de aşteptat, Iulia Albu a reacţionat. Şi nu oricum…

Fashion editorul a fost prezentă, luni, în emisiunea de la Pro TV şi a ţinut să îşi ia revanşa. Iulia a acuzat-o pe cântăreaţa în vârstă de 42 de ani că a vrut să apară în presă.

Andreea, vreau să-ţi mulţumesc. E foarte drăguţ că ai acceptat această invitaţie, când eu nu am avut timp. Dragii mei, este foarte urât să folosiţi cuvinte pe care nu le înţelegeţi, există DEX. Eu nu am avut cu ea o relaţie de prietenie. Am fost alături de ea când făcea nişte gafe în acel proiect. Am crezut că merită acest lucru. Ea a avut o criză de-a dreptul, ea nu a făcut ironii asupra mea. Eu am primit un mesaj urât în care m-a ameninţat că-mi poate face foarte mult rău. Ea nu a apărut cu piesa nouă în presă, a apărut acum, cu mine. Eu i-am făcut bine.