Iulia Albu o desființează pe Oana Roman! Ce a putut să spună despre vedetă în direct la PRO TV

Iulia Albu a venit azi în emsiunea La Măruță, de la PRO TV, prezentată acum de actorii Mihai Bobonete, Mihai Rait și Costi Diță. Deși e miercuri, ea a prezentat celebra ei rubrică ”Marțea Neagră cu Iulia Albu”, unde comentează aparițiile vedetelor de pe Instagram.

Iulia Albu o desființează pe Oana Roman!

Iulia Albu s-a ținut de cuvânt și, după ce a fost prezentă ieri în emisiunea ”La Măruță”, celebrul fashion editor a fost prezent și azi în emisiune, unde a comentat ținutele vedetelor de Instagram. De data aceasta, nume precum Antonia, Anna Lesko, Feli Donose sau Oana Roman nu au scăpat de ochiul vigilent al acesteia. Oana Roman a fost însă deființată de Iulia Albu, iar comentariile acesteia nu mai au nevoie de nicio ”împachetare”. Iată ce a zis Iulia Albu despre fiecare dintre vedete în parte!

”Anna Lesko

Imi place mult, e o tinuta reusita, nu inteleg de ce si-ar pune cineva însă un dres cu dantela sus. Nu sunt o adepta a investitiilor in genti de genul asta, cei de acasa pot sa isi ia o geanta scumpa second-hand. Costumul nu-mi place, nu-mi place nici accesorizarea.

Antonia

Imi place, fotografia este foarte putin editata, e de la sala. Antonia, mergi la sala la care merge Bobonete, ca sa fie si el mai motivat.

Feli

Mi-a luat foarte mult sa imi dau seama cine este in poza asta, este o fotografie dintr-un editorial, in general cand vrem sa facem editoriale cu bijuterii, trebuie sa o facem pe materiale mai scumpe, pentru ca bijuteriile să nu-și piardă din strălucire. Nu mi plac extensiile ei, dar imaginea este una interesanta.

Vreti s-o comentati voi (n.red. i-a intrebat pe cei trei prezentatori din platou, Bobonete, Rait și Costi Diță)? Ai ceva cu femeile usor supraponderale? (n. red. Iulia Albu l-a intrebat pe Mihai Bobonete) Cum poti sa te pozezei pe instagram avand bautura in partea de jos a imaginii?! Aceste licori se tin la rece, in frigider. In general lumea influencerilor este foarte pestrita, Oana Romana este unul dintre cei care aspira sa fie influencer. Nu sunt sigura ca ea e persoana potrivita pentru asta! Tinuta nu este OK, o pers care vrea sa pozeze nu ar trebui sa se imbrace in acest fel! Rochia este urata! Pozele sunt foarte editate. Nu trebuie sa devii un munte de haine. Chiar daca esti mai plinuta, trebuie sa te iubesti”, a spus Iulia Albu, la rubrica sa.