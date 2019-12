Iulia Albu, mai naturală decât ai văzut-o vreodată. I-a uimit pe toți cu frumusețea ei FOTO

Iulia Albu a fost considerată timp de foarte mulți ani o prezență foarte excentrică, dar în ultima perioadă a umit pe toată lumea, datorită naturaleții sale. Vedeta a optat pentru un look ceva mai neobișnuit, mai ales că e mare iubitoare și amatoare de produse de machiaj și de accesorii, în general.

Iulia Albu, mai naturală decât ai văzut-o vreodată. I-a uimit pe toți cu frumusețea ei

Iulia Albu este cu siguranță o prezență apreciată și de curând a uimit datorită faptului că s-a afișat cu un look ceva mai natural, prin care și-a pus frumusețea naturală în valoare. Stilista a apelat de această dată la puține produse de make-up, prin care și-a accentuat în special ochii, de un verde amețitor. Totodată, și la nivel de podoabă capilară, aceasta a preferat să le arate tuturor că cât de lung și bogat are părul, fără să îi mai facă ceva în plus, alături de clasicele onduleuri. La fel, fashion editor-ul a purtat doar un halat clasic, pe alb, pentru a nu distrage prin ținute mult prea detaliate.

Fotografiile au ajuns foarte repede pe contul de Instagram deținut de Iulia Albu și nu a durat foarte mult până când fanii șatenei i-au răspuns prin comentarii încurajatoare. Imaginile postate chiar înainte de Crăciun au reprezentat o bucurie foarte mare pentru prietenii virtuali ai acesteia, mai ales că nu o văzuseră niciodată pe Iulia atât de naturală și încrezătoare.

Mai mult, printre imaginile postate pe rețelele sociale, fanii acesteia au putut vedea și cum și-a ornat în acest an stilista bradul de Crăciun. A optat pentru accesorii elegante și diafane, pe care le-a așezat cu multă grijă printre crenguțele pomului de sărbătoare. Totodată, în acest an, aceasta ar fi mers la părinții iubitului său, în Craiova, pentru a celebra această perioadă, potrivit celor de la wowbiz.ro.