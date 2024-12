Zi neagră în lumea cinematografiei. Actrița Jill Jacobson, cunoscută din celebrul serial Star Trek, s-a stins din viață la 70 de ani

Jill Jacobson, apreciată pentru cariera sa prolifică în televiziune și film, inclusiv aparițiile în Star Trek: The Next Generation și Falcon Crest și Days of Our Lives, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani.

Vestea tristă a fost confirmată de prietenul și publicistul său, Daniel Harary, pentru Variety, duminică, 15 decembrie. Harary a precizat că actrița s-a stins din viață pe 8 decembrie, la Cedars-Sinai Culver Health Center din Los Angeles, după o „lungă suferință”.

O luptă curajoasă cu cancerul esofagian

Într-un interviu acordat în septembrie în cadrul emisiunii The Jim Masters Show, Jacobson a dezvăluit că s-a confruntat cu un diagnostic de cancer esofagian, care a afectat-o profund.

„A fost o experiență intensă. Nu poți funcționa, pur și simplu nu poți funcționa,” spunea actrița. „Acum sunt extrem de recunoscătoare, vreau doar să merg mai departe și să ajut oamenii. Asta îți dă dorința de a ajuta.”

Jacobson a fost și o susținătoare activă a Societății Americane de Cancer, servind ca purtător de cuvânt și susținând inițiativele organizației.

O carieră strălucitoare în teatru și televiziune

Originară din Texas, Jill Jacobson a studiat interpretarea în radio, televiziune și film la Universitatea Texas din Austin înainte de a se muta în Los Angeles pentru a-și începe cariera artistică. În anii ’70, a jucat în filme precum Nurse Sherri (1977) și Bad Georgia Road. De-a lungul decadelor, a apărut în numeroase producții, printre care comediile independente Forbidden Love (1982), Baby Sister (1983) și Splash (1984).

Jacobson a devenit cunoscută publicului larg pentru rolurile sale din seriale de televiziune. A avut o apariție memorabilă în 22 de episoade din Falcon Crest, unde a interpretat personajul Erin Jones, dar și în cinci episoade din Days of Our Lives. De asemenea, a avut roluri episodice în producții precum Newhart, Quantum Leap și Star Trek.

Notabil, actrița a apărut în două serii diferite ale universului Star Trek — Star Trek: The Next Generation și Star Trek: Deep Space Nine — interpretând roluri diferite.

Ultimii ani ai unei cariere remarcabile

Cel mai recent, Jill Jacobson a apărut în 2020 în seria horror antologică Etheria. Pe lângă rolurile sale în televiziune și film, Jacobson a fost o prezență activă pe scena de teatru și stand-up comedy, susținând spectacole în locații iconice din Los Angeles, precum Improv și The Comedy Store.

Caryn Richman, colega sa din serialul The New Gidget, a adus un omagiu actriței, descriind-o drept „briliantă” în comedie. „Entuziasmul și dragostea ei pentru viață au făcut ca timpul petrecut împreună pe platou să fie o bucurie,” a spus Richman.

Un suflet plin de viață, iubitor de oameni și de animale

Familia lui Jill Jacobson a transmis un mesaj emoționant, citat de Deadline: „Frumoasă, plină de energie și optimistă până la final, Jill va fi profund regretată de numeroși membri ai familiei, prieteni și de câinii ei îndrăgiți, Benny și Kowalski.”

Jill Jacobson lasă în urmă o moștenire artistică impresionantă și amintirea unei vieți trăite cu pasiune și umor.