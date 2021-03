Replica incredibilă a lui Selly după scandalul momentului: ‘Câtă ipocrizie, e o idioțenie’

Scandalul momentului privind petrecerea dată de Andrei Șelaru, alias Selly, ia o întorsătură neașteptată după ce el însuși a explicat pe canalul său de YouTube tot ce s-a întâmplat acolo, precum și măsurile de siguranță pe care și le-a luat anticipat.

Unul dintre cei mai iubiți vloggeri din România scoate la iveală încă o dată modul greșit în care se aplică legea, de cele mai multe ori, preferențial. În timp ce el a fost sancționat cu o amendă de 15.000, mii de tineri se distrează în cluburi fără nicio grijă.

În urma atacurilor dure care au fost ațintite către el, Selly a venit în replică cu un material video în care a explicat cu lux de amănunte cum s-a desfășurat evenimentul pentru care a fost atât de blamat de societate.

Acesta a menționat că “legea este stupidă” și că “nu se aplică la fel pentru toată lumea”. Andrei Șelaru susține că atât el, cât și prietenii lui s-au testat înainte de a se prezenta la petrecere, astfel încât toată lumea să fie în siguranță. Cu privire la prezența celebrului cântăreț de manele, Tzancă Uraganu, vloggerul susține că nu știa că acesta va veni cu întreaga formație, el solicitându-l la petrecere exclusiv pe cântreț.

“Este ireal câtă ipocrize poate exista în țara asta. Să începem cu acuzația principală. Pentru faptul că Tzancu Uraganu a cântat la ziua mea, nu am primit niciun Proces Verbal. Eu am primit amendă că am făcut acest eveniment în pandemie….

Selly și-a continuat mesajul prin menționarea faptului că petrecerea a avut loc într-un spațiu mare, amenajat cu o curte imensă și cu un număr limitat de invitați, adică 20 de prieteni.

”Noi am fost cazați într-o vilă mare, cu o curte imensă și nu eram mai mult de 20 de oameni. Nu am știut că Țancă va veni cu toată formația lui. Am luat toate lucrurile în serios și ne-am testat. Nu suntem antimască, nu suntem antipandemie… Nu am deranjat pe nimeni”, spune Selly.