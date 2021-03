Selly, acuzații grave la adresa jurnaliștilor. Ce legături secrete susține el că ar avea cu Poliția

Selly a avut parte de o aniversare de neuitat, care l-a lăsat fără 10.000 de lei, fiind amendat de polițiști pentru nerespectarea regulilor în contextul pandemiei, dar și cu acuzații. Văzut ca personaj negativ în acest film, vloggerul a venit cu un răspuns pe canalul său de Youtube, unde a ripostat criticilor privind controversatul eveniment. Tânărul a apreciat acțiunea oamenilor legii ca fiind corectă, însă a blamat atitudinea presei, care a dat informații despre cazul său „pe surse”. Nu a venit cu dovezi în acest sens.

Selly, acuzații la adresa jurnaliștilor după scandalul de la ziua sa

Pe 28 februarie, vloggerul Andrei Șelaru sau Selly, după cum e cunoscut în mediul online, a împlinit 20 de ani. El a sărbătorit alături de amici și lăutari într-o cabană, deși petrecerile private sunt interzise din cauza pandemiei. Polițiștii din Snagov s-au autosesizat după ce au numărat în imagini peste 20 de persoane care încălcau normele de protecție sanitară. În urma verificărilor, i-au amendat în total cu 15.000 de lei pe proprietarul vilei, pe organizator și pe Tzancă Uraganu, care a venit să întrețină fundalul sonor. Cea mai mare sancțiune a primit-o sărbătoritul.

Oamenii legii au anunțat că vor încerca să îi identifice pe toți cei care au participat la petrecere, pentru a aplica legea pentru fiecare în parte. După chermeză, Selly nu a părut prea afectat de vizita polițiștilor. „A fost o petrecere extraordinară. Am 20 de ani, sunt fericit, sunt alături de prieteni, acum strângem și plecăm acasă”, a spus el pe Instagram. Atins a fost, în schimb, de ce s-a scris. Tânărul a fost supărat fiindcă presa a dat informații despre cazul său ”pe surse”.

„Sunt jurnaliști care dau șpagă să primească informații pe surse”

„Pe mine nu m-au anunțat încă ce sancțiune am primit, dar au avut grijă să dea un comunicat de presă. Eu am aflat de la jurnaliști ce amendă am primit. Înainte să dea comunicatul de presă au început să dea informații „pe surse” la jurnaliști. Așa funcționează sistemul ăsta. Sunt o grămadă de jurnaliști care dau șpagă să primească informații pe surse mai devreme. Voi poate nu cunoașteți asta, dar de aia orice decizie a Poliției apare mai întâi în presă. De ce? Hai să o spunem pe față, sunt jurnaliști care dau șpagă să afle informația aia înainte”, a declarat acesta.