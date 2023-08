Îți amintești de Sergiu ”tăticul călăreț” din Iași? Ce s-a ales de el la doi ani după ce vândut casa primită de la Moroșanu

În urmă cu trei ani, călărețul Sergiu Ciobotariu impresiona o țară întreagă cu povestea sa de viață. La acel moment, tatăl care nu avea o situație financiară foarte bună a mers 40 de kilometri pentru a fi alături de soție și copilul nou-născut. La acea vreme, povestea a ajuns și în atenția lui Cătălin Moroșanu, care a decis să-i cumpere o casă.

În primăvara anului 2020, celebrul boxer a dat startul unei campanii umanitare în urma căreia s-au strâns nu mai puțin de 43.000 de euro pentru ”tăticul călăreț” și familia sa. Banii strânși în cadrul campaniei au fost investiți într-o casă.

La doar un an după ce au stat în căminul lor, Sergiu a vândut casa și a refuzat să se angajeze. Cei doi s-au întors exact din punctul în care au plecat. Familia s-a mutat în fosta casă și trăiesc în același condiții inumane. Din păcate, anii și-au spus cuvântul și din frumoasa casa a devenit doar o paragină.

”Nu am mai văzut pe nimeni aici. Eu am aflat atunci de acest băiat care a primit casa cadou, însă, apoi, am auzit că a și vândut-o. La început a fost forfotă mare prin zonă.

Ulterior, după ce a vândut-o am mai văzut, o perioadă, alți oameni și de câteva luni bune nu mai vine nimeni. Este iarba crescută până la geamuri și cine știe ce mai este prin curte. Era o frumusețe de casă, nu-mi vine să cred ce a putut face”, a spus un vecin, potrivit bzi.ro.