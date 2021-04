Sergiu, tăticul-călăreț din Iași, rupe tăcerea despre vânzarea casei din donații. Ce a făcut cu banii, de fapt VIDEO

Sergiu, tăticul călăreț de la Iași, a stârnit multe reacții furioase după ce a decis să vândă casa primită de la Cătălin Moroșanu și din donațiile oamenilor.

Sergiu, tăticul-călăreț din Iași, rupe tăcerea despre vânzarea casei din donații

Sportivul s-a arătat și el dezamăgit de această situație, comunicând prin intermediul echipei sale. După ce a impresionat o țară întreagă pentru că a mers călare să își vadă copilul nou născut, Sergiu, tânărul din Iași, a avut parte de o surpriză frumoasă. El a primit bani, dar și o casă pentru a asigura familiei sale tot ce are nevoie.

Se pare că nu își dorea condiții decente de trai, așa că recent el a scandalizat opinia publică după ce s-a aflat că a vândut casa primită din donații.

Sergiu Ciubatoriu a recunoscut că a vândut locuința, pentru că, spune el, nu se mai putea descurca acolo. El a spus că că a folosit banii pentru a își cumpăra altă casă.

A vândut mașina, din cauza problemelor cu legea

În plus, el a mai spus că a mai avut probleme cu legea, din cauza faptului că s-a urcat la volan deși nu avea permis. Pentru asta, el s-a ales cu două dosare penale și a vândut mașina pe care o cumpărase, pentru a evita și alte probleme cu legea.

„M-a prins Poliția de două ori la volan fără permis, nu aveam cu ce să mă deplasez, era foarte greu. „Inițial, îmi luasem un Golf 4 și nu aveam permis. M-a prins Poliția și mi-a făcut dosar, de asta am și plecat de acolo. Am vrut să mă înscriu la școala de șoferi, numai că m-au prins la volan cu o zi înainte de a mă înscrie. Acum, nu mai am voie timp de 5 ani să mă înscriu la școala de șoferi. Am și dat mașina, ca să nu mai fiu tentat să urc iarăși la volan”, a completat tânărul.

El a mai declarat că nu a fost obligat să vândă casa, ci așa a vrut. Noua locuință are de toate, mai puțin apă, lucru pe care urmează să îl rezolve curând.