Mara Bănică are o viață liniștită, un copil minunat, are parte de sprijin necondiționat din partea părinților și o carieră în televiziune. Recent, cu ocazia zilei sale de naștere, vedeta Antena 1 a fost întrebată ce își dorește de ziua ei, iar răspunsul a fost „un copil, doi”.

Mara Bănică și-a sărbătorit ziua de naștere recent. Vedeta a împlinit 45 de ani, iar echipa Antena Stars i-a fost aproape pentru a o celebra așa cum se cuvine. Dacă în anii trecuți își serba aniversarea cu fast, la restaurant, înconjurată de sute de oameni, ziua de naștere a prins-o anul acesta în alt cadru, acasă, din cauza restricțiilor impuse pe fondul pandemiei de COVID-19.

Jurnalista se poate mândri până la această vârstă cu o carieră de succes în televiziune, cu multe proiecte de amploare, dar mai ales cu o familie superbă. Mara Bănică este mama unui băiat de 10 ani pe nume Dima. Cu toate că nu îi place să își expună prea mult din viață, mai cu seamă partenerul cu care are o relație de doi ani, aceasta vorbește cu emoție despre frumusețea vieții de mamă și despre fiul ei.

„A fost un moment foarte frumos între noi, mi-a zis < > și eu am început ca o mamă..că e și ziua lui pe 26 și i-am zis < > și i-am dat cadoul de ziua lui”, a povestit Mara.

Vedeta a mărturisit că este extrem de recunoscătoare pentru tot ceea ce are și că în toți acești ani a reușit tot ce și-a propus. Întrebată ce dorință ar mai avea pentru ziua ei, aceasta a spus că își dorește foarte mult încă un copil sau chiar doi.

„Nu neapărat de ziua mea. În general…da, cred că îmi mai doresc un copil, doi”, a declarat Mara Bănică.

Jurnalista, despre tatăl biologic al fiului ei

„Eram într-o relaţie în America cu un băiat care era român, după vreo lună, m-a întrebat dacă mai vin. I-am spus că nu pentru că m-am îndrăgostit. Şi mă îndrăgostisem recunosc. Am avut orelaţie de câţiva ani, nu ştiu de ce s-a terminat. Bărbaţii nu îşi doresc nici femei deştepte şi nici puternice. Nu există bărbat ca nu înşală, nu s-a născut. Există femei care să nu caute.

Eu am zis clar că dacă până la 35 de ani nu mă căsătoresc, eu fac un copil, ceea ce am făcut. Dima ştie că are un alt tată biologic, nu va avea o surpriză mai târziu. Nu am avut o relaţie cu acest om, nu eram din acelaşi mediu social. Am pus punct poveştii repede, după o lună. Tată meu s-a îmbolnăvit de cancer şi eu am aflat că sunt însărcinată. Părintele mi-a zis că dacă eu iau o viaţă îmi ia şi Dumnezeu o viaţă”, povestea aceasta în urmă cu ceva timp.