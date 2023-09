Irisha, interviu exclusiv despre cele mai scumpe cadouri pe care le-a primit. “Mi-a luat şi o cană” VIDEO EXCLUSIV

Irisha este una dintre cele mai apreciate vedete din România. A devenit cunoscută odată cu

participarea la “Bravo, ai stil!”, apoi a făcut parte din echipa “Neatza cu Răzvan și Dani”, iar pentru că

este o fire care acceptă noi provocări, acum face parte din proiectul “Prețul cel bun”, fiind colegă cu Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Iuliana Luciu.

Pe plan profesional, totul pare să meargă ca pe roate pentru Irisha, însă pe plan sentimental lucrurile

nu merg chiar atât de bine. A venit recent în România după o vacanță binemeritată în Mykonos și s-a

prezentat la un eveniment monden din Capitală. Vedeta ne-a vorbit în exclusivitate pentru Playtech

Știri despre viața sa sentimentală, dar și despre cadourile pe care le-a primit de-a lungul timpului.

Artista ne-a spus cum poate fi cucerită!

Irisha este o fire foarte bine organizată, însă de data asta a vrut o vacanță spontană. A făcut bagajul,

a plecat spre aeroport, a cumpărat biletele și a zburat spre Mykonos, insula bogaților.

“Am fost cu una dintre prietenele mele cele mai bune de la Chișinău. Am mers ca fetele. Obișnuim să plecăm ca fetele aproape în fiecare an. Bagajul mi-l fac fix pe ținute, zi, seară și plajă. Outfit-urile sunt la zi, nu car nimic în plus, dar nu a fost cazul și în această vacanță.

M-a sunat prietena mea dacăvreau să plecăm azi în Mykonos, am zis da, am plecat în două ore. Am luat bilete chiar din aeroport, nu aveam nici cazare. Pur și simplu ne-am dus.

Am făcut rezervările între timp. A fost una dintre cele mai frumoase vacanțe. Eu sunt fix persoana aia organizată, care rezerv până și șezlongul, dar câteodată trebuie să și riști.”, ne-a declarat Irisha, în exclusivitate pentru Playtech Știri.