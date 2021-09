Irisha, în rol de prezentatoare la Kanal D. Ce emisiune a găzduit Faimoasa de la Survivor România

Irisha nu mai are nevoie de nicio prezentare. Frumoasa brunetă a dat lovitura în televiziune. După ce a cucerit publicul român în postura de concurentă a echipei Faimoșilor la Survivor România 2021, iată că acum bruneta a fost, pentru prima dată, în rolul de prezentatoare la Kanal D. Despre ce emisiune este vorba.

Deși au trecut câteva luni bune de când s-a terminat Survivor România, unii dintre foștii concurenți ai competiției care se desfășoară în Republica Dominicană reușesc, cumva, să rămână în centrul atenției mass-media.

Irina Ceban, cunoscută sub numele de Irisha, a fost una dintre cele mai mediatizate și apreciate concurente din echipa Faimoșilor de la Survivor România. Fosta participantă de la Bravo, ai stil! a reușit să cucerească telespectatorii prin sinceritate și caracterul său dezinvolt.

Recent, Irisha le-a făcut o surpriză de zile mari admiratorilor săi din mediul online. Pe contul său de Instagram, bruneta a postat o imagine în care și-a anunțat prietenii virtuali cum s-a simțit pentru prima dată în rolul de prezentatoare a emisiunii Wowbiz de la Kanal D.

„Nu am cuvinte pentru a vă descrie emoția pe care am trăit-o ieri! Pentru prima oară in rol de prezentatoare la @wowbizro_official 🤗

Asta a venit la pachet cu o responsabilitate imensă, avându-i alaturi de mine in platou pe senzaționalii jurați de la @bravoaistil, @raluca.badulescu @tibiclenci Maurice Munteanu, dar și minunata prezentatoare a acestui show @ilinca.vandicioficial 🤍

Va mulțumesc pentru receptivitate și energie, m-am simțim divin! Am luat o piatra-n gură și am pășit cu dreptul in lumea televiziunii, in rol de prezentatoare”, a fost postarea publicată de Irisha pe pagina ei oficială de Instagram.