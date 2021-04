Irinuca, super gest pentru Irinel Columbeanu. Ce i-a trimis din America după ce a fost surprins cu berea în buzunar

Irinuca i-a trmis un cadou special tatălui său. Singura fiică a celebrului fost afacerist s-a gândit să-i facă această surpriză după ce bărbatul fost prins cu berea în buzunar. Fostul soț al Monicăi Gabor s-a simțit foarte mândru.

Irinel Columbeanu nu este alături fizic de fiica sa, dar cei doi au o comunicare bună și cand și când fata îi trimite atenții tatălui din România. Adolescenta l-a surprins pe fostul afacerist recent cu o scrisoare scrisă de mână și un cadou cu ocazia Sfintelor sărbători de Paște.

Chiar Irinel Columbeanu s-a mândrit cu darul din partea fiicei, arătând tuturor cât este de mândru de micuța sa. Pe bilet e scris de mână scurt și cuprinzător: „Pentru tati, de la Irina! Te iubesc”

Amintim că fiica din fostul mariaj al celor două vedete a plecat în Statele Unite ale Americii în urmă cu doi ani, unde stă alături de mama, iubitul modelului și fratele ei vitreg.

Totul s-a petrecut spre binele fetei care nu ar fi avut sprijinul financiar din partea părintelui său din cauza problemelor mari pe care le-a avut după ce toate afacerile sale s-au dus pe apa sâmbetei.

Cu toate astea, fostul milionar a susținut în repetate rânduri că nu ar fi fost vorba de partea materială lipsă care să-l fi adus aproape de acceptarea plecării ficei departe de el, ci strict educația pe care o va primi în SUA.

Fostul soț al Monicăi Gabor nu a mai văzut-o de atunci și îi duce dorul zilnic, dar rețelele de socializre îl mai alină, ținându-l în legătură cu ea. „Plecarea Irinei este încununarea modului meu de a gândi. Trebuie să-i permiți și să o ajuți să-și împlinească viața cât mai frumos.

Nu imposibilitatea de a-i plăti școlarizarea m-a determinat să fiu de acord ca ea să-și completeze educația în altă țară. Am constatat că acest lucru este necesar pentru a se adapta acestei lumi. Ea acolo trebuie să învețe să se adapteze acestei noi lumi”, a spus vedeta în cadrul unei emisiuni TV.

„Am vorbit cu fata și îmi spunea că de Ziua Recunoștinței au mâncat rață. Și trebuia să dea 100 de dolari, dar au dat 20 pentru că au cumpărat-o nejumulită, avea penele pe ea și era mai ieftină. Mi-a zis: Am venit acasă și am jumulit-o eu. Sunt bucuros pentru că în America nu e un stil de viață plin de mașini de lux și altele.

Fiica mea este foarte bine și cred că va fi din ce în ce mai bine, pe măsură ce va crește. Nu am mai văzut-o de câteva zile, ne-am văzut virtual. Îmi este dor de ea. Este plecată de doi ani în America. De la vilă am luat doar un album foto cu Irina, ce are o mare valoare sentimentală. Acum vorbesc cu Monica doar despre Irina, avem o relație bună”

