Cu cine a înșelat-o Irinel Columbeanu pe Monica Gabor. Ele sunt blondele faimoase care l-au dus la divorț

„Monica Gabor a avut toate motivele să divorțeze de mine”, a declarat Irinel Columbeanu după separarea de mama fetei sale, Irinuca. Bărbatul a înșelat-o în repetate rânduri, apoi a îngenuncheat-o după ce a obținut custudia copilului lor.

Monica și Irinel au fost protagoniștii nunții de aur a anului 2006. După un copil, dispute și infidelități, în 2011 și-au anunțat divorțul. Cearta lor a continuat pe micile ecrane și a avut ca punct central copilul. Acum, cei doi părinți au ajuns la sentimente mai bune, de dragul fiicei lor, Irina, în vârstă de 14 ani. Ba chiar afaceristul a lăsat-o pe micuță să meargă la mama sa, în străinătate, pentru a-și continua studiile.

Tot fără înverșunare povestește acum Irinel și despre divorțul de Monica. Acesta recunoaște că a greșit. Flore Salalidis (42 de ani) și Anca Chebec (34 de ani) au fost ispitele sale. Blondele au fost filmate în toamna lui 2010 în jacuzzi cu Irinel. La momentul respectiv, speculațiile despre milionar și doamnele pe care le-a sedus țineau primele pagini ale ziarelor, deoarece aventura lor s-a consumat în timp ce bărbatul era însurat cu Monica. Acesta ar fi fost și motivul despărțirii dintre cei doi.

„Monica a avut toate motivele să divorțeze de mine. Să ne amintim de momentul în care am fost surprins virtual că o înșelam cu două domnișoare. Sigur, ea a folosit acest pretext ca să divorțeze, își dorea libertate. Am sesizat această realitate și am acționat în consecință. Visul ei a fost să ajungă la Hollywood. O femeie frumoasă nu se cade să fie ținută într-o colivie, oricât de aurită ar fi. În plus, bine ar fi să faci în așa fel încât fericirea ta să treacă prin fericirea ei.

În acel moment, se deschid foarte multe uși, atât pentru tine, cât și pentru ea, iar dacă bucuria nu este comună, eu zic că lucrurile trebuie acceptate ca atare. Dragostea cu sila nu se poate”, a povestit Irinel Columbeanu în cadrul emisiunii lui Mădălin Ionescu, ”Metropola TV”.