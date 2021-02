Drama pe care o trăiește fiica Irinei Loghin. Irinuca a făcut, în sfârșit, primele declarații

Fiica Irinei Loghin, care a împlinit joi vârsta de 43 de ani, trăiește o dramă. Irinuca a făcut, în sfârșit, primele declarații referitoare la chinul prin care trece. Ea a fost nevoită să meargă la medic, iar în prezent face un tratament, înainte ca un eveniment important din viața ei să aibă loc în acest an.

Fiica Irinei Loghin, care a înregistrat cântece folclorice alături de mama ei, pe care a însoțit-o de multe ori pe scenă, face un tratament în prezent. Ajunsă la vârsta de 43 de ani, Irinuca Iris Cernea și soțul ei, Bogdan Barbu, cu care s-a căsătorit în urmă cu trei ani, își doresc foarte mult să devină părinți. Însă, copilul se lasă așteptat.

”Dorim ca anul acesta să-i facem un nepoțel mamei. Ne chinuim foarte mult să-i îndeplinim dorința. Am mers la medic, urmez un tratament. Medicii fac și ei ce pot, acum trebuie să mai vrea și Dumnezeu. Nu e o problemă medicală, suntem sănătoși amândoi, dar bebelușul se lasă așteptat”, a spus ea.

De asemenea, fiica Irinei Loghin a dezvăluit că își dorește să devină mamă de fetiță și și-a explicat preferința. Irinuca Iris Cernea a spus că motivul pentru care ar vrea să aibă o fiică este acela că ea a crescut doar cu fratele ei și că surorile mamei ei au avut doar băieți.

”Eu îmi doresc mult o fetiță. Am crescut numai cu fratele meu, surorile mamei mele au avut numai băieți, de aceea vreau o fetiță”, a declarat Irinuca Loghin, la Antena Stars, spunând că nașul copilului va fi Fuego. ”Și el mi-a zis de ziua mamei mele că simte că voi avea o fetiță anul acesta”, a spus ea, la Antena Stars .

Chinul prin care trece acum fiica Irinei Loghin, în speranța că va avea un copil, a fost trăit și de celebra ei mamă. Îndrăgita cântăreață a reușit să aibă doi copii – pe Irinuca și pe Ciprian Cernea, abia după ce a făcut și ea o vizită la medic și a suportat un tratament extrem de neplăcut.

“Pe la 35 de ani, când m-am dus într-un turneu la Cluj, m-am interesat ce pot să fac, aflasem că la Cluj sunt profesori foarte buni. M-am dus la un profesor ginecolog, ca să îmi facă un consult. Mi-a dat un tratament de șase luni, mi-a făcut histerosalpingografia. Îţi introduce un lichid, o soluţie în uter, care este înfiorătoare, ustură așa de tare! El a observat că am avut o răceală în copilărie, foarte puternică și netratată la timp. Această analiză era și un tratament, deoarece îmi introdusese lichidul acela și am devenit fertilă. Imediat, la nicio lună de zile, am rămas însărcinată”, a scris Irina Loghin, în cartea “Viața mea este ca un cântec”.