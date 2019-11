Irinel Columbeanu și iubita tinerică, apariție surpriză în public. Detaliul neașteptat pe care l-au observat cei prezenți la eveniment

Se pare că cei doi nu au putut să stea prea mult unul departe de celălalt, pentru că perioada în care se aflau într-o pauză s-a încheiat. Oana Cojocaru l-a însoțit pe Irinel Columbeanu, cu câteva zile în urmă, la un vernisaj, de la Muzeul de Artă. Mai mult, se pare că afaceristul din Izvorani e hotărât să o impresioneze peste măsură pe brunetă, pentru că s-au pozat împreună încontinuu, asemenea noilor îndrăgostiți.

La fel, după o vară pe care au petrecut-o departe unul de altul, se pare că aceștia s-au bucurat de împăcare și au sărbătorit și cu o vacanță împreună. Irinel Columbeanu a dus-o pe Oana în țările arabe, la Doha. Relația celor doi a debutat în anul 2018, dar au existat câteva despărțiri și împăcări. În plus, bruneta a plecat din vila din Izvorani a lui Irinel și a preferat să se mute într-un apartament cu chirie, la ultima despărțire.

”Eram la un Festival al Modei Europene, iar în acea seară, de 27 de aprilie, eu participam în calitate de spectator și am remarcat-o pe Oana, care defila pe scenă. Eu am reținut că avea o fustă albă, lungă, și privirea mea s-a oprit la fustă, după care am trecut mai sus, i-am reținut chipul. A doua zi am făcut o postare pe Facebook, intitulată «Moda și criptomonedele». Era un subiect controversat, iar la câteva zile am primit mai multe like-uri, printre care și de la o persoană pe nume Oana.

Eu de obicei nu mă uit, dar așa s-a întâmplat atunci. Când am intrat pe profilul ei, am recunoscut că este chiar persoană pe care o căutăm. Deși nu îmi stă în obicei, dar am considerat că este politicos să îi cer prietenia și după vreo două ore am văzut că a acceptat-o, i-am dat un mesaj pe messenger prin care i-am mulțumit, iar apoi am continuat discuția”, își amintea Irinel Columbeanu despre începuturile relației cu Oana, potrivit click.ro.