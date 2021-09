Irinel Columbeanu și-a schimbat mașina. Ce automobil și-a cumpărat fostul milionar

Irinel Columbeanu a făcut o nouă achiziție și și-a schimbat mașina. Ce automobil și-a cumpărat fostul soț al Monicăi Gabor? Fostul milionar i-a recunoscut asta lui Ștefan Mandachi.

Irinel Columbeanu s-a reinventat după ce viața lui s-a schimbat extrem de tare în urma pierderii averii. Acesta a fost nevoit să treacă de la viața opulentă și plină de lux la una normală. Cu toate astea, susține că o duce mai mult decât bine, nu se plânge și se pare că încă își mai permite câteva aroganțe.

Iată că de curând și-a schimbat automobilul. Fostul milionar poate fi văzut zilele acestea la volanul unei mașini cel puțin interesante. Mai exact, bărbatul deține acum un Mercedes din anii ’90 care este și azi considerat unul din cele mai reușite modele ale constructorului german.

Marca și acest model sunt apreciate și la această oră. Irinel Columbeanu a acceptat invitația lui Ștefan Mandachi de la podcast-ul său. Până la destinație iată că a venit la bordul unui Mercedes 320E.

”Eu, acum, am venit cu o mașină… colegul dumneavoastră a văzut-o… Nu mai dau importanță. Acum am un Mercedes 320E din anii ’90”, a recunoscut Irinel Columbeanu la podcastul lui Ștefan Mandachi.

Modelul în cauză era la mare căutare în anii ’90, moment în care oamenii se îngrămădeau să își achiziționeze un astfel de automobil. De asemenea, Gigi Becali a avut și el o astfel de bijuterie cu care făcea senzații pe străzile din Bucureștii în anii ’90.

Modelul are un motor care dezvoltă 220 CP, consumă 11 litri la 100 km și are 5 viteze. Mașina poate ajunge de la 0 la 100 km/h în 8,3 secunde. Un astfel de vehicul costă între 1.500 și 9.000 de euro, în funcție de gradul de uzură.

Irinel Columbeanu a recunoscut că nu ar mai arunca sume uriașe pe mașini pe care le-a dat acum 15 ani. Cu toate astea, rămâne un fan al motoarelor. Acesta a dezvăluit că atunci când avea bani mulți a dat până și 500.000 de euro pe un Roll Royce pe care l-a vândut.

”Nu mi-aș mai lua Rolls Royce. Adică nu mi-aș lua o mașină nici atât de scumpă, nici pe benzină… Dar totuși, e frumoasă!… Apăruseră unele electrice, cred că ăsta e viitorul, dar totuși farmecul dat de motoarele cu benzină când le auzi sub tine, nu știu dacă o să se ducă vreodată. Am dat 500.000 de euro pe acel Rolls Royce.

L-am vândut cam cu 100.000. Lângă banii respectivi am mai pus ceva și l-am luat pe al doilea, cu 25 cm mai lung. Nu era ceva normal pentru un om de afaceri ca mine, mai ales că atunci când am luat-o eu, abia apăruse, nici nu era cunoscută. Eram în paralel, și pe Bentley și pe Mercedes, parcă… Au fost multe mașini, sper să mai fie… Nu are importanță”

Irinel Columbeanu