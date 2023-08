Irinel Columbeanu, dezvăluiri despre comportamentul lui Mr. Pink faţă de el. Ce a făcut Monica Gabor când a vizitat-o, în America: „Timpul vindecă tot” EXCLUSIV

În urmă cu puțin timp, Irinel Columbeanu a plecat în America, pentru a o întâlni pe Irina, fiica sa, după ce nu a văzut-o timp de 5 ani. Tânăra în vârstă de 16 ani, s-a mutat alături de mama ei, Monica Gobor și soțul acesteia, Mr. Pink, în Statele Unite ale Americii, în anul 2018.

Omul de afaceri povestea, recent, că întâlnirea a avut loc în incinta unui hotel.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, fostul milionar din Izvorani ne-a dezvăluit ce au făcut, de fapt, Mr. Pink și Monica atunci când acesta a mers la ei, în SUA.

Timp de 5 ani, Irinel nu și-a putut vedea fiica. La momentul întâlnirii, acesta a rămas profund impresionat atunci când a văzut cât de mult a crescut fiica sa, mai ales că Irina a luat de curând permisul de conducere.

Bineînțeles, s-a întâlnit atât cu Monica Gabor, fosta sa soție, cât și cu actualul soț al acesteia, milionarul Mr. Pink. Irinel ne-a povestit cum a fost întâlnirea cum a fost primit de aceștia în SUA.

Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, Irinel Columbeanu ne-a spus cum a fost primit în America de către fosta soție, Monica Gabor și actualul ei soț, milionarul Mr. Pink:

“Am călătorit destul vara asta, am fost în America, am fost și în Spania. În America, când am fost, eu și Monica ne-am înțeles foarte bine. Timpul vindecă tot. S-a purtat foarte frumos cu mine, atât ea, cât și soțul ei. Fără resentimente…Deloc. ”, ne-a declarat Irinel Columbeanu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.