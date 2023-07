Ce s-a întâmplat cu Irinel Columbeanu după întoarcerea din SUA. Imaginea care i-a surprins pe internauţi, cum arată acum

După aproape cinci ani de când nu își mai strânsese fiica în brațe, omul de afaceri s-a putut bucura de reîntâlnirea mult așteptată. Irinel Columbeanu a uimit în cea mai recentă apariție, după întoarcerea din SUA. Imaginea publicată pe o platformă de social media i-a surprins pe internauți.

După un șir lung de amânări și schimbări de planuri, a venit momentul marii reîntâlniri. Irinel Columbeanu a fost plecat recent în Statele Unite ale Americii, unde a avut ocazia să-și revadă fiica, pentru întâia oară în ultimii cinci ani.

„A avut loc (n.r. – întâlnirea cu Irina) în holul hotelului unde locuiesc. Am fost foarte impresionat să constat că a crescut foarte mult de când nu am mai văzut-o, sunt 5 ani de atunci. M-a impresionat faptul că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Așa mi s-a părut mie – a povestit Irinel Columbeanu”, la Antena Stars .

Tatăl și fiica s-au întâlnit în hotelul în care a fost cazat omul de afaceri. Irina a împlinit recent vârsta de 16 ani, ceea ce înseamnă că poate conduce pe teritoriul SUA. Irinel Columbeanu a mărturisit că a fost încântat să o vadă pe adolescentă la volan.

„Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă, și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine”, a adăugat Columbeanu.