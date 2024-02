La doar 16 ani, Irina Columbeanu ar putea da lovitura în afaceri. În ce business vrea să o implice tatăl ei

Revederea cu fiica sa l-a inspirat pe Irinel Columbeanu. Cu ajutorul tatălui ei, Irina Columbeanu ar putea da lovitura în afaceri. Fostul milionar din Izvorani a dezvăluit în ce afacere se gândește să o implice pe adolescenta în vârstă de 16 ani.

După aproape cinci ani în care nu și-a mai văzut fiica, Irinel Columbeanu a putut să o strângă din nou în brațe pe Irina. Omul de afaceri a reușit să meargă peste Ocean, unde a petrecut câteva zile alături de adolescentă.

Irinel Columbeanu s-a întors în România cu un plan inedit ce o implică și pe fiica sa în vârstă de 16 ani. Acesta urmează să participe alături de un bun prieten la deschiderea unui restaurant vegan în Capitală, iar Irina, care respectă de ani buni acest stil alimentar, s-ar descurca de minune.

Te-ar putea interesa și: Ramona Gabor a dat-o de gol pe nepoata Irina Columbeanu. Ce face adolescenta în America, de fapt

A fost uimit să vadă cât de mult s-a schimbat și maturizat Irina, care acum conduce și este implicată într-o multitudine de proiecte în comunitatea în care trăiește.

„A avut loc (n.r. – întâlnirea cu Irina) în holul hotelului unde locuiesc. Am fost foarte impresionat să constat că a crescut foarte mult de când nu am mai văzut-o, sunt 5 ani de atunci. M-a impresionat faptul că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Așa mi s-a părut mie.

Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă, și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine”, la Antena Stars.