Lumea sportului este în doliu. Tânăra patinatoare a murit la doar 24 de ani. Circula cu bicicleta când a fost lovită de un camion
14 sept. 2025 | 17:53
de Dumitrache Diana

Irinel Columbeanu, dezamăgit după ce fiica sa a defilat la Transilvania Fashion. Fostul afacerist nici nu ştia că a venit în România: „Nu m-a mai sunat"

Irinel Columbeanu, dezamăgit după ce fiica sa a defilat la Transilvania Fashion. Fostul afacerist nici nu ştia că a venit în România:
Irina şi Irinel Columbeanu (Foto: colaj Playtech)

Irinel Columbeanu este extrem de supărat după ce a aflat din presă că fiica sa, Irina, a defilat la Transilvania Fashion, fără ca el să fie anunțat. Nici Irina, nici nașul său, Matei Miko, cel care a invitat-o și găzduit-o, nu i-au spus nimic despre eveniment, deși fostul milionar ar fi vrut să fie prezent.

Irinel Columbeanu, dezamăgit de Irinuca

Aflat într-un azil, Irinel Columbeanu a încercat vineri seară să ia legătura cu Irina și Matei Miko, însă niciunul nu i-a răspuns la telefon.

„Cu Irina nu am mai vorbit de ceva timp. Nu mi-a dat niciun telefon zilele astea. Nu știam că e din nou în România. Și nici unde și cât va sta. I-am sunat pe amândoi, dar nu mi-au răspuns”, a declarat acesta pentru CANCAN.RO.

Supărarea lui Iri este cu atât mai mare cu cât a mărturisit că nu ar fi ratat niciodată debutul fiicei sale pe podium, mai ales că, în trecut, el însuși a sprijinit-o pe fosta sa soție, Monica Gabor, să își construiască o carieră de model.

Tot vineri seară, Columbeanu a sunat-o și pe Monica Gabor, care l-a asigurat că nu are nicio legătură cu situația, ea aflându-se în prezent în America.

„Doar Irina și Matei mă puteau ajuta să ajung și eu la Cluj”

Fostul om de afaceri a mai spus că ar fi mers imediat la Cluj dacă ar fi știut, însă lipsa banilor l-a împiedicat.

„Eu nu am bani. Doar ei mă puteau ajuta ca să ajung și eu la Cluj. Acolo totul e foarte scump. Nu cunosc niciun fel de amănunte, Matei știe, el e organizatorul”, a adăugat Columbeanu.

Interesant este că, recent, Irina, aflată la București, și-a scos tatăl la masă la restaurantul său preferat, însă nici atunci nu i-a menționat nimic despre evenimentul la care urma să participe.

Irina Columbeanu, apariție spectaculoasă pe podium

Irina Columbeanu, fiica lui Irinel Columbeanu și a fostului model Monica Gabor, confirmă că a moștenit frumusețea și grația mamei sale. Adolescentei i-a revenit onoarea de a urca pe podium în cadrul Festivalului Transilvania Fashion de la Cluj-Napoca, unde a atras toate privirile.

În fața unui public numeros, Irina a cucerit prin naturalețe, eleganță și siguranță de sine, afișând o atitudine demnă de un model profesionist, deși se află la început de drum. Ea a prezentat mai multe ținute spectaculoase: rochii sofisticate, cu linii feminine și detalii rafinate, creații moderne și îndrăznețe, dar și o reinterpretare a portului popular.

Cu fiecare apariție, fiica Monicăi Gabor a părut să calce tot mai mult pe urmele mamei sale, care în tinerețe s-a remarcat în lumea modei. Publicul a observat nu doar asemănarea izbitoare dintre cele două, ci și rafinamentul cu care Irina reușește să pună în valoare creațiile designerilor.

