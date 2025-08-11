Ultima oră
Anca Țurcașiu, cu nepoțica, la plajă. Reacția prietenilor de pe Facebook a fost promptă: "Nu prea arăți a bunică!" FOTO
11 aug. 2025 | 14:04
de Daoud Andra

Irinel Columbeanu a pus la punct detaliile pentru propria înmormântare. A ales o persoană de încredere care să îndeplinească instrucțiunile lăsate

Monden
Irinel Columbeanu a pus la punct detaliile pentru propria înmormântare. A ales o persoană de încredere care să îndeplinească instrucțiunile lăsate

Viața lui Irinel Columbeanu a fost cândva sinonimă cu luxul, opulența și notorietatea. Fostul milionar, cunoscut atât pentru afacerile sale, cât și pentru căsnicia cu Monica Gabor, a trăit ani la rând în confort absolut, într-o vilă impresionantă la Izvorani, bucurându-se de succes și atenția publicului. Însă, în ultimii ani, destinul i-a adus provocări grele, transformând radical peisajul vieții sale.

Irinel Columbeanu a pus la punct detaliile privind înmormântarea

Ajuns la 68 de ani, Columbeanu a pierdut întreaga avere, iar vila care odinioară era un simbol al prosperității sale a rămas doar o amintire. În prezent, locuiește la un cămin de bătrâni din Ghermănești, același loc în care tatăl său și-a trăit ultimele clipe. Problemele financiare au fost dublate de dificultăți medicale, fapt ce pare să-l fi făcut să reflecteze profund asupra viitorului și inevitabilului sfârșit.

Potrivit celor apropiați, Irinel Columbeanu și-a stabilit deja locul de veci. A ales să fie înmormântat la Cimitirul Ghencea Militar, lângă tatăl său, acolo unde familia deține un loc rezervat. Decizia, luată cu luciditate și pragmatism, vine din dorința de a păstra legătura cu rădăcinile și cu amintirea părintelui care i-a fost sprijin moral în momentele de cumpănă.

Într-un gest care demonstrează cât de realist își privește situația, fostul milionar a desemnat și persoana care se va ocupa de organizarea funeraliilor. Este vorba despre Ion Cassian, patronul căminului din Ghermănești, omul care i-a fost alături în ultimii ani, oferindu-i sprijin nu doar material, ci și emoțional. Cassian a declarat că îl ajută pe Columbeanu încă de la începutul șederii sale acolo și că este pregătit să îi respecte dorințele și în ultimele momente.

Cine îl ajută cu bani

„Am vorbit cu Irinel și mi-a spus clar unde vrea să fie îngropat. Mi-a dat și numărul unei cunoștințe de-ale lui, ca să mă asigur că totul se desfășoară conform voinței lui”, a explicat Cassian, pentru Click! El a adăugat că nu este la prima experiență de acest gen, întrucât s-a ocupat și de înmormântările altor rezidenți ai azilului, uneori suportând personal toate cheltuielile, de la sicriu până la parastas.

În ciuda pensiei insuficiente, Columbeanu reușește să își acopere parțial cheltuielile datorită fiicei sale, Irinuca, și câtorva prieteni vechi, care nu l-au uitat. Patronul căminului confirmă că sprijinul financiar vine în special din partea Irinucăi, în timp ce fostul partener al Monicăi Gabor din SUA, cunoscut sub numele de Mr. Pink, nu a contribuit deloc.

Astfel, Irinel Columbeanu își încheie capitolul vieții cu aceeași meticulozitate cu care și-a construit cândva cariera, dar dintr-o perspectivă complet schimbată. Dincolo de dramatismul situației, povestea lui rămâne un amestec de decădere și demnitate, cu un final pregătit în cele mai mici detalii, ca o dovadă a faptului că, indiferent de averea pierdută, un om poate păstra controlul asupra modului în care vrea să fie condus pe ultimul drum.

