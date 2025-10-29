Ultima oră
29 oct. 2025
de Violeta Badea

Ce își dorește Irinel Columbeanu de la Monica Gabor. Fostul milionar, mărturisire emoționantă după ce a aflat că fosta soție a venit în România
Irinel Columbeanu si Monica Gabor

După ani întregi în care drumurile lor s-au despărțit definitiv, Irinel Columbeanu și Monica Gabor revin din nou în atenția publicului. Fosta soție a milionarului a revenit recent în România, după o lungă perioadă petrecută în Statele Unite, iar vestea a trezit reacții pline de emoție din partea celui care i-a fost partener de viață.

Monica Gabor, revenire surpriză în România după ani întregi peste Ocean

Monica Gabor s-a întors în România în urmă cu o săptămână, după o absență de mai mulți ani. Fosta doamnă Columbeanu a fost surprinsă de paparazzii Spynews.ro în compania unei prietene, bucurându-se de timpul petrecut acasă, departe de agitația vieții din Statele Unite ale Americii. Vezi imaginile AICI!

Revenirea sa a stârnit interesul presei, mai ales că, de la despărțirea de Irinel Columbeanu, cei doi nu au mai fost văzuți împreună și nici nu au mai comunicat. Sursele apropiate susțin că șatena ar fi venit în țară pentru o scurtă vizită, înainte de a se întoarce în SUA, unde locuiește alături de partenerul ei, Mr. Pink, și de fiica sa, Irina.

Ce spune Irinel Columbeanu despre vizita fostei soții

Fostul milionar a fost contactat de echipa Știrilor Antena Stars pentru a comenta sosirea Monicăi Gabor în România. Irinel Columbeanu a mărturisit că nu știa despre revenirea fostei soții și că nu mai țin legătura de foarte mulți ani. Cu toate acestea, declarațiile sale au trădat o emoție sinceră și o dorință de împăcare sufletească.

”Nu știu, nu am auzit (n.r. că Monica Gabor a fost în România). Nu am aflat (…) Nu (n.r. el și Monica Gabor nu mai vorbit). Nu, Irina mă mai ajută. Eu o aștept cu mare plăcere. Mi-ar place să o revăd”, a declarat Irinel Columbeanu, la Știrile Antena Stars.

Cei doi au divorțat în urmă cu 14 ani, după o căsnicie de cinci ani, în care au fost adesea în centrul atenției publice. Între timp, Monica Gabor și-a refăcut viața peste Ocean, iar Irinel Columbeanu s-a retras într-o viață mai liniștită, concentrându-se pe sănătate și pe legătura cu fiica lor, Irina.

Cum arată viața Monicăi Gabor acum?

De mai bine de un deceniu, Monica Gabor trăiește în Statele Unite, alături de Mr. Pink, bărbatul cu care are o relație stabilă și care i-a devenit partener de viață și tată al copilului său. Recent, vedeta s-a reîntâlnit cu sora sa, Ramona Gabor, stabilită în Dubai de 15 ani, dar și cu fiica ei, Irina Columbeanu.

”Viața mi-a oferit două daruri de neprețuit, fiica și sora mea. Una îmi poartă inima spre viitor, cealaltă îmi poartă trecutul și împreună îmi amintesc ce înseamnă iubirea necondiționată. Mereu recunoscătoare”, a scris Monica Gabor pe Instagram.

Reîntoarcerea șatenei în România a trezit, așadar, nu doar curiozitatea publicului, ci și o undă de emoție în inima fostului ei soț, care își dorește, după atâția ani, o simplă revedere.

