Irinel Columbeanu a ratat șansa de a redeveni milionar! Cum a fost furat după lansarea cărții sale: „Azi dimineață mi-a sărit în ochi” EXCLUSIV

Irinel Columbeanu a avut în plan să-și deschidă un club de golf, dar a rămas fără teren după ce banca i-a luat toate bunurile, incusiv cele 90 de hectare pe care le achiziționase cu acest scop, lângă o pădure. Fostul soț al Monicăi Gabor a fost surprins să constate însă că altcineva i-a preluat proiectul, descris de altfel în cartea sa, „Ipocrația”, potrivit mărturisirilor sale făcute în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Pe vremea când locuia la Izvorani, Irinel Columbeanu a intenționat să-și deschidă un club de golf. A achiziționat o mare parte dintre terenuri, circa 90 de hectare, doar că în urma afacerii cu cimentul, banca i-a luat toate bunurile.

„Am sesizat potențialul pe care-l are un club de golf, acolo se face bussinesul, pe terenul de golf. Am încercat și eu să joc prin Thailanda, dar nu era simplu cum pare. Era și foarte cald, am fost undeva prin decembrie. Luasem teren lângă Izvorani, aproximativ, pe drumul către Palat, cumpărasem la marginea pădurii, multe hectare, cam 90 la sută din ce aveam nevoie, pe care apoi le-a luat banca pentru a deschide acest club. Atunci nu era așa scump, parcă era un euro metru”, a mărturisit Irinel Columbeanu, în exclusivitate pentru Playtech Știri .

La niciun an de când fostul om de afaceri și-a lansat cartea, „Ipocrația”, în care descrie, printre altele, și planurile sale privind acel club de golf, acesta a avut surpriza să constate că altcineva i-a preluat ideile.

„Azi dimineață mi-a sărit în ochi un link al unui club de golf nou înființat, prin google-ul din telefon. Citind, mi-am adus aminte că parcă am avut ca o premoniție inspirația să descriu în cartea mea întreg calculul mental (business-planul viitorului Bucharest Golf Club pe care începusem să îl concep).

Am fost fascinat să constat că socotelile mele de atunci coincid cu cele ale celor care până la urmă l-au și efectiv probabil construit, toate detaliile coincid: amplasamentul lângă București la Snagov la limita superbei păduri ditre DN1 și Palatul lui Ceaușescu, clientela (expatriații angajați ai multinaționalelor din București, oferirea de viluțe familiale în jurul terenului de golf).

Dar nu am nimic să le reproșez. Am avut premoniția să scriu în carte, am pus-o pe hârtie, și am descoperit pe net pus în aplicație ceea ce scrisesem eu. Le-am mai trimis și cartea”, ne-a mai spus Irinel Columbeanu.