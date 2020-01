Irina Rimes și-a revenit complet după operație. Cum s-a fotografiat acum vedeta PRO TV

Irina Rimes a reușit să treacă peste cea mai grea încercare pe care a primit-o de la viață. Cunoscuta cântăreață s-a recuperat mai repede decât ar fi crezut și acum se bucură de lucrurile simple. Cum s-a fotografiat antrenoarea de la Vocea României?

Tânăra artistă se simte din ce în ce mai bine, iar cel mai bun mod de a le arăta și fanilor săi asta sunt prin cadrul postărilor de pe rețelele de socializare. Conform ipostazei în care s-a lăsat fotografiată, Rimes alege din nou ceva modest. Nu este sigur dacă este posesoarea autovehiculului, dar s-a pozat recent lângă un opel insignia. „Furia roșie and I = Love”, a scris artista în dreptul pozei.

Internauții au putut observa că este o alegere cu mult mai simplă și mai puțin costisitoare față de Selly, vlogger-ul unei generații. Amintim că Andrei Șelaru și-a cumpărat un bolid de lux la scurt timp după ce și-a luat carnetul. Din păcate, experiența lipsă și-a spus cuvântul, așa că vehiculul în care se afla a fost implicat rapid într-un accident rutier, vina fiind a tânărului de doar 18 ani.

Amintim că Irinei Rimes i s-a făcut rău în timpul unui concert, mai apoi a fost transportată de urgență la spital. Medicii au constatat că avea hemoragie internă, așa că au decis să o opereze imediat. Artista s-a aflat pe masa de operații chiar în noaptea dintre ani. Recent, a fost externată și continuă să aibă în vedere sfaturile stricte ale medicului, pentru a-și putea reveni 100%.

„Astăzi am mai tras câteva dureri infernale, dar după ce mi-au sos tubul din burtă, m-am simțit ca nouă. Umflată la față, vânată pe sub ochi și pe la toate încheieturile, am intrat frumoasă de tot în 2020″

Irina Rimes