Cine sunt medicii care i-au salvat viața Irinei Rimes. Ei i-au fost alături în spital în cele mai grele clipe

Irina Rimes este într-o perioadă mai puțin bună. Cunoscuta cântăreață a avut o problemă destul de gravă de sănătate, iar acum se recuperează, după ce a fost adusă de urgență la spital și operată chiar în seara de 31 decembrie. Cine au fost medicii care i-au salvat viața?

Irina Rimes a postat ieri un mesaj pe o rețea de socializare unde anunța că a fost externată și că se recuperează. Amintim că atista a fost adusă de urgență la spital în seara de 31 decembrie. Medicii au considerat că trebuie să o opereze de urgență, așa că înainte de trecerea dintre ani artista se afla se afla pe masa de operație.

Cu toate că Irina nu a menționat cu exactitate motivele pentru care a avut nevoie urgentă de intervenția chirurgicală în cauză, a mărturisit doar că problemele sunt de natură ginecologică. Cei care i-au fost îngeri păzitori frumoasei de peste Prut sunt: Alexandru Filipescu, conferențiar universitar și medic primar obstetrică-ginecologie, școlit în țară și în străinătate și Raluca-Cornelia Uzum, cercetător științific și medic primar obstetrică-ginecologie.

„Am stat să mă gândesc ce m-a învățat pe mine 2019. NIMIC! Nu m-a învățat nimic. Pentru mine 2019 a fost un an greu și s-a terminat și mai greu. În noaptea dintre ani m-am trezit din anestezie cu o picătura de șampanie pe buze. Era 00:00, asistentele din sala de reanimare au avut grijă de mine să simt și eu că e sărbătoare, au deschis geamurile să aud sunetul de-afară și mirosul de artificii. Cele mai drăguțe asistente ever. A două zi am petrecut-o tot în reanimare, am fost spălată, hrănită și găurită la fiecare 3 ore pentru analize. Astăzi am mai tras câteva dureri infernale dar după ce mi-au sos tubul din burtă, m-am simțit că nouă”

Irina Rimes