Irina Rimes, probleme în vacanța alături de iubit. Ce a pățit antrenoarea de la Vocea României

La finalul anului 2019, Irina Rimes a fost operată după ce a avut hemoragie internă. Crezând că problemele s-au terminat, acordul medicilor fiind dat, antrenoarea de la ”Vocea României” a decis să se relaxeze în Insula Chale, alături de iubitul său. Dintr-o postare de pe Instagram, cântăreața a împărtășit fanilor că necazurile nu s-au terminat.

Solista a plecat în Insula Chale din sud-estul statului african Kenya, unde se bucură de apă, soare și nisip fin, alături de iubitul ei, pe care l-a dezvăluit publicului în perioada sărbătorilor de iarnă.

Interpreta a plecat în vacanță după ce, la finalul anului 2019, a ajuns de urgență la spital cu hemoragie internă și a fost operată. În data de 3 ianuarie, juratul de la ”Vocea României” a fost externat de la Spitalul Elias din Capitală. Ulterior, a transmis un mesaj, pe conturile sale de socializare, în care a mărturisit fanilor că anul 2019 a fost unul extrem de greu pentru ea.

„Astăzi am mai tras câteva dureri infernale, dar după ce mi-au sos tubul din burtă, m-am simțit ca nouă. Umflată la față, vânată pe sub ochi și pe la toate încheieturile, am intrat frumoasă de tot în 2020”, a notat artista.