Irina Rimes, adevărul dureros despre relația cu fostul iubit. Jurata de la Vocea României a recunoscut de ce s-au despărțit de fapt

Deși este foarte tânără, are deja multă experiență în dragoste. Jurata de la Vocea României are la activ un mariaj nereușit care a făcut-o să sufere enorm, dar care a și făcut-o să compună atât de frumos. Ce adevăr dureros a asuns până acum relația cu Andi Bănică?

Irina Rimes a ascuns o bună perioadă nereușita sa în privința iubirii, dar acum este mai deschisă decât niciodată. Unul din cei patru jurți de la Vocea României a povestit recent despre una dintre cele mai grele episoade din viața sa, momentul în care căsătoria ei s-a dus de râpă din cauza infidelității. Artista a mărturisit că pe perioda în cauză se bazează hitul „Nu știi tu să fii bărbat”. De altfel, de nenumărate ori a afirmat că poveștile din piesele ei sunt stârns legate de experiențele proprii.

„E o piesă veche, scrisă pentru cineva la un moment dat. Atunci nu am putut lansa piesa pentru că l-aș fi făcut pe acest domn, bărbat, băiat, să sufere. Așa că am așteptat până s-a consumat faptul și am hotărât după mult timp ca nu mai contează și pot să scot piesa asta. Da, acel bărbat știe că despre el este vorba în melodie”

Irina Rimes