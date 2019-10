Ce i-a făcut Irina Rimes fostului soț, după divorț. Andi Bănică a fugit disperat la amantă să ceară ajutor

Fanii săi deja știu că toată emoția din piesele ei provine din dejamăgiri de tot felul. Irina Rimes a mărturisit de nenumărate ori că a suferit mult și a avut parte de trăiri aparte, care au făcut-o în cele din urmă să compună în felul acesta, aducând-o mai aproape de succes. Ce s-a întâmplat în perioada divorțului artistei și ce i-a făcut soțului, după separare?

Irina Rimes a devenit un chip și o voce cunoscută. Acum, în vizorul presei mai mult decât niciodată, datorită apariției la Vocea României, detaliile din viața sa vin în prim-plan. Deja aproape toată lumea știe mariajul eșuat de care a avut parte cântăreața. Irina Rimes s-a căsătorit destul de tânără cu Andi Bănică, lucrupe care l-a considerat o greșeală mai încolo. Din păcate, se pare că iubirea pentru ea nu a fost de ajuns, așa că bărbatul și-a cam pus ochii pe o contabilă rusoaică. Fostul soț al Irinei Rimes și amanta s-au cunoscut în anul 2017.

Toate bune și frumoase, departe de ochii lumii…până când ea a rămas însărcinată. În acel moment, Andi a pus punct relației și i-a spus nu doar că nu-și dorește un copil cu ea, ci că nici nu o mai iubește de o bună perioadă. La scurt timp, rusoaica ce i-a luat mințile lui Bănică a fost implicată într-un accident și a pierdut sarcina. După ce a aflat de accident, Andi Bănică a decis să reia relația, moment în care a provocat și divorțul de Irina Rimes, care nu a mai suportat în cele din urmă toate evenimentele petrecute. Irina l-a lăsat atunci fără nimic.

“La scurt timp, Andi a revenit la Nica, implorând-o să-l ajute cu bani pentru că are grave probleme financiare şi că nu are ce mânca, pentru că a rămas fără nimic după divorţul de Irina Rimeş, care l-a lăsat cu casa goală. Nica îi cade din nou în plasă şi se întoarce la el, lăsându-se convinsă de promisiunile de amor ale lui Andi. A rămas din nou însărcinată, de data aceasta cu gemeni. Când aude vestea îi spune că nu are nevoie de ea şi de copiii ei, aşa că o abandonează din nou. Din cauza suferinţei, Nica pierde unul dintre gemeni şi ajunge la Reanimare, unde se luptă atât pentru viaţa ei, cât şi pentru a bebeluşului nenăscut”

O sursă apropiată fostului cuplu Nica-Andi Bănică (Sursa: cancan.ro)