Irina Nicolae, ex-ASIA, rupe tăcerea după ce nu a fost invitată la reuniunea trupei din 6 martie. ‘Vreau ca oamenii cărora le datorez 25 de ani de carieră să știe adevărul și motivul pentru care nu îi onorez pe scenă la concertul aniversar’. Exclusiv

Absența numelui Irinei Nicolae, solista din formula de aur a trupei ASIA, de pe afișul spectacolului aniversar, din 6 martie, de la Sala Palatului, a ridicat multe semne de întrebare. „Tăticul” Adi Ordean, fondatorul celebrei formații, părea că lămurise situația. El ne-a declarat că Irina nu va participa la eveniment pentru că locuiește în Ungaria și, mămică fiind, nu are timp de repetiții. Iată însă că adevărul este cu totul altul. În replică, Irina Nicolae a dorit să ne dezvăluie, exclusiv prin intermediul Playtech Știri, ce s-a întâmplat, de fapt: „Am avut un șoc, nu știu cum să cataloghez, decât dezamăgire”.

Contactat de reporterii Playtech Știri, Adi Ordean, fondatorul trupei ASIA, ne-a spus varianta sa, despre absența Irinei Nicolae, din concertul aniversar, de la Sala Palatului, din 6 martie 2023:

Indignată de spusele lui Adi Ordean, solista Irina Nicolae a dorit să lămurească lucrurile, exclusiv prin intermediul Playtech Știri, în semn de respect față de fanii ASIA, trupă care a făcut istorie în muzica dance românească.

Interpreta, stabilită în Ungaria, cu soțul și cu fiica lor, și-a manifestat crunta dezamăgire față de organizatori, mai ales față de Adi Ordean, pe care l-a considerat ca un tată:

„Adi Ordean nu m-a căutat. Nimeni niciodată nu m-a contactat pentru acest concert. El a fost ca tatăl meu. Omul acesta m-a văzut la un festival și m-a invitat să cânt în ”Schimbul 3”. Eu nu uit oamenii care m-au ajutat în carieră.

Chiar am vrut să îi trimit un mesaj în care să-i spun că sunt extrem de dezamăgită. După ce am plecat din ASIA, când veneam în țară îl vizitam, nu era zi de naștere sau Crăciun să nu îi trimit un mesaj. Mi se pare strigător la cer ce se întâmplă acum. Și nu are legătură că am copil.

Nu poți să-mi găsești scuze că am copil, că locuiesc în Ungaria și că n-am timp de repetiții. Sunt la 50 de minute de România. Dar, puteam fi oriunde în lumea asta, la urma-urmei, este vorba despre munca mea de o viață.

Nu vreau absolut nimic de la ele, vreau doar ca oamenii să înțeleagă faptul că nu sunt pe scenă cu ele pentru că nimeni nu mi-a spus de vreun concert aniversar, am aflat și deschizând pe Instagram un afiș. Mi se pare degradant și înjositor.

Este dezamăgitor, mai ales după o carieră frumoasă și niște relații extraordinare, căci n-am plecat cu discuții. Oamenii să înțeleagă faptul că eu mi-am dorit acestă reunire, dar că nu am fost niciodată invitată, chemată.

N-are legătură că am familie, asta nu însemnă că nu pot să-mi respect un contract, este dezamăgitor. Am avut un șoc, nu știu cum să cataloghez, decât dezamăgire. Indiferent câte concerte au mai avut ASIA, succesele vor fi legate de numele meu.

Îmi pot lua multe lucruri, dar niciodată nu-mi pot lua demnitatea. Am cântat cu trupa ASIA din 1999 până în 2005, cei mai frumoși ani. Apoi, ei au rămas cu Iana”, ne-a declarat Irina Nicolae, exclusiv pentru Playtech Știri.