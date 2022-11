Formația celebră din România care se relansează. Rupea topurile în anii 2000

O formație celebră din România se relansează la 23 de ani de la înființare. Trupa, care a fost recunoscută și la nivel internațional, rupea topurile în anii 2000, însă membrii ei, chiar dacă au cunoscut succesul, au decis să o ia pe drumuri separate.

O trupă celebră din România se relansează. Care este noua formulă

Formația înființată de Adi Sînă, în 1999, se relansează dar într-o altă componență. Adi Sînă va cânta alături de două soliste superbe, în contextul în care s-a certat cu foștii colegi din trupa Akcent, Mihai Gruia și Sorin Brotnei.

Noua formulă a trupei Akcent este acum: Adi Sînă, Irina Ionescu și Miruna Pânzaru. Cele două câmtărețe sunt partenerele lui Adi Sînă în proiectul artistic Adrian Sînă & The Wedding Crashers, cu care merg la nunți și evenimente private.

Cine va face parte din componența formației

Astfel, trupa fenomen din anii 2000 nu va mai fi compusă din trei băieți, ci din două cântărețe frumoase și un domn.

Una dintre cele două cântărețe, Miruna Pânzaru, a fost concurentă în anul 2016 la emisiunea de talente „X-Factor”.

Pe atunci, Miruna Pânzaru avea doar 14, iar Irina Ionescu a trecut și ea prin emoțiile aceluiași concurs de talente, dar în 2014.

Acum Irina Ionescu este și solist vocal al Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”.

Akcent s-a rupt în 2013

Trupa Akcent s-a destrămat în anul 2013 după scandalul dintre Adi Sână și colegii săi de scenă. Inițiatorul trupei le-a interzis în instanță să se mai prezinte sub numele de Akcent.

Astfel, Sorin Brotnei și Mihai Gruia au continuat să cânte sub titulatura de Two Akcent, apoi Two. Marius Nedelcu nu mai făcea parte din trupă încă din anul 2008.

Akcent, 11 ani în topurile muzicale

Timp de 11 ani, din 2002 și până în 2013, trupa Akcent s-a aflat în permanență în primele locuri în topurile muzicale românești, după care în cele din Europa și Asia.

„N-am bani de bilet”, „Dragoste de închiriat” şi „Buchet de trandafiri”, au fost melodii de mare succes în România, după care, pe plan internațional „Kyle”, „JoKero”, „Stay with Me”, melodii fredonate de zeci de milioane de tineri din lumea întreagă.

Adi Sână își mai dorește copii

Adi Sână are o căsătorie fericită cu Anca Serea, cei doi având împreună 6 copii. De asemenea, cei doi intenționează să nu se oprescă aici cu numărul de copii.