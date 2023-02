De ce lipsește Irina Nicolae din toate concertele trupei A.S.I.A. Motivul pentru care a fost înlocuită: ‘Vremurile s-au schimbat’. EXCLUSIV

Revenirea pe scenă a trupei A.S.I.A., în spectacolul din 6 martie, de la Sala Palatului, ridică însă și multe semne de întrebare, căci Irina Nicolae, soția omului de afaceri Marius Vizer, este marea absentă, din formula de aur. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, Adrian Ordean, artistul care a înființat, la începutul anilor 2000, celebra formație, ne-a dezvăluit de ce a înlocuit-o pe Irina Nicolae cu Ianna Novac.

Adi Ordean ne-a vorbit despre acest concert al fetelor de la A.S.I.A, dar și despre absența Irinei Nicolae din spectacolul de la Sala Palatului, din 6 martie:

Adrian Ordean ne-a mai precizat că „fetele repetă deja de la sfârșitul lunii ianuarie”.

Pe de altă parte, Adrian Ordean admite că în cazul în care concertul de la Sala Palatului se va bucura de succes, ia în calcul o prelungire a „perioadei de adio”:

De numele său se leagă majoritatea pieselor de succes ale celor patru fete blonde la A.S.I.A, Anca, Sorana, Anemona și Irina, inclusiv hitul „Ia cu tine și inima mea”.

„În urmă cu peste 20 de ani când am gândit acest proiect, am făcut un pariu cu mine însumi. Era perioada de succes a trupelor cu două fete, așa că am vrut să văd dacă pot face și eu ceva similar. Am încercat varianta cu patru componente și mi-a ieșit.

Dar, ce era valabil atunci, nu mai este astăzi”, își amintește cu nostalgie Adrian Ordean de vremurile de debut ale trupei sale feminine preferate.