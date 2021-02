Irina Margareta Nistor, chinuită de covid-19. Ce ravagii a făcut boala în corpul ei, de fapt

Irina Margareta Nistor s-a îmbolnăvit de Covid-19. Criticul de film a povestit prin ce dramă a trecut si cu ce sechele a rămas în urma bolii.

Irina Margareta Nistos a fost bolnavă de Covid-19. Criticul de film a povestit prin ce dramă a trecut si este recunoscătoare pentru faptul că a scăpat cu viață în urma suferinței cumplite prin care a trecut.

Invitată în emisiunea „Marius Tucă Show”, renumitul critic de film a povestit toate problemele cu care s-a confruntat în urma infectării sale cu noul coronavirus. Ea a spus ca este recunoscătoare tuturor prietenilor cărora le-a păsat de ea în acea perioadă și datorita cărora s-a simțit ocrotită.

Totodată, ea a ținut sa mulțumescă tuturor celor care au avut grijă de ea atunci când, după cum declara vedeta, o durea tot corpul. Din fericire a scapat fără ca plămânii să îi fie afectați. Ea îi este recunoscătoare și doctoriței care, conform spuselor sale, ar fi fost foarte atentă cu ea în acea perioadă.

De exemplu, mi-au făcut niște prime verificări. În timp ce îmi făceau verificările, m-a sunat o tânără doctoriță. Era o domnișoară care m-a sunat și m-a întrebat dacă mă doare ceva .Și i-am spus că mă doare fiecare centimetru. M-a întrebat dacă fumez. M-a durut tot corpul. M-am dus la medicul de familie, trebuia să fac niște analize. Am așteptat patru ore că să intru să-mi ia sânge. Din fericire nu am îmbolnăvit pe nimeni. Și tot din fericire, nu am făcut pneumonie”, a spus Irina Margareta Nistor, la „Marius Tucă Show”.