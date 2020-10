Ce a pățit Irina Loghin cât a avut virusul mortal. Vedeta a rămas mască: ”Este o greșeală”

Irina Loghin a ajuns la spital, la finalul lunii august, după ce soțul și fiul au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. În urma testării, s-a stabilit că și doamna muzicii populare românești are COVID-19. Cântăreața a făcut primele declarații la TV după ce s-a vindecat.

Irina Loghin a fost diagnosticată pozitiv cu noul coronavirus la finalul verii. A fost asimptomatică și a primit un tratament injectabil pentru coagulare. Aceasta declara la acea vreme că, înainte de a ajunge la spital, se testase cu o săptămână în urmă, moment în care a și fost trimisă la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” pentru a efectua o radiografie pulmonară.

Astăzi, am regăsit-o la fel de încrezătoare pe cum o știam, ”La Măruță”, emisiune difuzată pe PRO TV. Interpreta de muzică populară a vorbit despre perioada în care a fost diagnosticată cu noul virus și a povestit cum s-a infectat, dar și care au fost condițiile din unitatea medicală în care a fost internată.

„A venit o prietenă din Basarabia și a doua zi după ce a venit la mine s-a întîlnit cu cineva în oraș și a venit înghețat. Și nu se simțea bine după și am mers să facem testul. Amândouă am ieșit pozitiv. Când am făcut testul așa am aflat că am coronavirus. Nu am avut niciun simptom. Au venit soțul și fiul meu de la munte și au ieșit și ei pozitiv. Și nici prietena mea nu și-a pierdut mirosul. Ea a trebuie să mai rămână internată că se simțea rău”, a mărturisit Irina Loghin.