Irina Loghin, pensie specială de proporții. Câți bani câștigă lunar artista

În timp ce câțiva dintre interpreții de muzică populară își spun dezamăgirea cu privire la pensia mică pe care o primesc după ani și ani de vechime, Irina Loghin e una dintre norocoase. Aceasta se bucură de o sumă lunară bună. Câți bani îi revin artistei în urma activității sale?

De ce pensie beneficiază Irina Loghin?

Irina Loghin se numără printre artiștii de muzică populară care s-au bucurat întotdeauna de atenția și aprecierea publicului larg. Aceasta a solicitat în 2016 pensia specială de la statul român.

Cântăreața primește lunar suma cuprinsă între 6.000 și 7.000 de lei, pensie uriașă pentru 4 ani de mandat în condițiile în care un român care cotizează la stat preț de 35 de ani ia jumătate din suma încasată de foști senatori și deputați în doar 4 ani.

Cum se poate acest lucru? Poate puțini din fanii săi au la cunoștință faptul că interpreta a apărut pe listele din Senat între 2004-2008. Vedeta se încadrează în categoria foștilor politicieni care au acest drept. Conform g4media.ro, solista face parte din cei 768 de foști senatori și deputați care beneficiază de această sumă.

Cazuri la extremă în muzica populară

Amintim că de-a lungul anilor câteva din colegele sale de breaslă au ieșit public să mărturisească faptul că sunt nemulțumite de sumele mici primite după zeci de ani de activitate. Un exemplu ar fi Maria Dragomiroiu, care după 40 de ani de muncă încasează 1.200 de lei. Aceasta nu s-a ferit să-și spună problemele public. „Eu am ieşit la pensie de o lună de zile şi, după 40 de ani de muncă, am 1.200 lei. Cam cum aş putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1.200 de lei?”, a mărturisit la o emisiune iubita cântăreață. Elena Merișoreanu a venit atunci cu o replică pentru colega sa spunând că nu ar fi trebuit să se plângă de pensia mică pentru că nu a fost angajata unui ansamblu folcloric.