Cum arată Irina Loghin după ce s-a vindecat de covid-19! Artista pare sleită de puteri

Irina Loghin le-a dat emoții uriașe fanilor din întreaga țară, după ce s-a aflat că a fost diagnosticată cu noul coronavirus și internată în spital alături de soțul și fiul său. Acum, la câteva săptămâni după vestea îngrijorătoare, doamna muzicii populare a fost fotografiată pentru întâia oară după ce a fost decalarată vindecată de COVID-19 și externată.

Irina Loghin a anunțat, pe 30 august, într-un mesaj emoționant pe o rețea socială, că fusese depistată pozitiv cu noul coronavirus și că era internată în spital, fără a prezenta, până în acel moment, vreun simptom grav al bolii. Acum, câteva săptămâni mai târziu, artista a fost surprinsă, pentru prima oară de când a fost declarată vindecată de COVID-19, de paparazzi de la Cancan.

Irina Loghin a fost fotografiată în timpul unei plimbări în aer liber, în zona parcului Herăstrău. Însoțită de o altă femeie, cel mai probabil, o prietenă, ambele îmbrăcate în ținute lejere, artista pare că se reface, treptat, după lupta cu virusul ce a pus în genunchi întreaga lume. În timp ce partenera de plimbare a ales să poarte mască de protecție, Irina Loghin a preferat să se bucure pe deplin de aerul din parc.

Artista a postat, pe 30 august, un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook. Irina Loghin a anunțat că, după ce a fost testată din propria inițiativă, medicii au anunțat-o că fusese infectată cu noul coronavirus. Doamna muzicii populare a ținut să le transmită fanilor și celor care țin la ea că se simte bine, neavând, până în acel moment, niciun simptom al bolii.

„Dragii mei,

După cum probabil ați aflat, am fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vreau să vă asigur pe toți că sunt bine, că nu am avut și nu am absolut niciun simptom, iar radiografia pulmonară și toate analizele de sânge au ieșit în regulă. Mi-am făcut testul din proprie inițiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanță de o lună. Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubește și m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli.

Cu emoții în suflet v-am simțit aproape în aceste zile.

Am primit sute de telefoane, mii de mesaje pe pagina de Facebook. După cum spune una din melodiile mele, “Câte flori mi-ați dat voi mie/Nu pot crește pe câmpie”, tot așa, nu vă pot mulțumi eu fiecăruia în parte pentru gândurile bune, pentru fiecare încurajare și urare de sănătate, “Dar câte zile oi avea/Vă dau flori cu gura mea!” Vă mulțumesc tuturor pentru că mă prețuiți, pentru că mi-ați dovedit încă o dată că îmi sunteți alături atât la bine, dar mai ales la greu! În încheiere, atât vă pot spune: “Eu sunt tot Irina voastră/ Iar voi… tot ce am mai bun!””, a scris Irina Loghin, pe Facebook.