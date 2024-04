Irina Loghin, în vervă, pe scenă, la 85 de ani! Constantin Enceanu o laudă: ”Are genă bună!”. Cât costă crema-minune cu care artista ține timpul în loc EXCLUSIV

Irina Loghin și Constantin Enceanu au ridicat Sala Palatului în picioare, zilele trecute, la concertul aniversar al artistului. La vârsta de 85 de ani, celebra cântăreață de muzică populară este un munte de energie, un exemplu de cochetărie, iar din punct de vedere vocal a fost, ca de obicei, în formă maximă. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Irina Loghin ne-a dezvăluit mici sale trucuri, ieftine și la îndemâna oricui, cu care ține timpul în loc. Iar Constantin Enceanu i-a admirat sincer frumusețea: ”Are genă bună!”.

Sala Palatului s-a umplut până la refuz, zilele trecute, la concertul aniversar al lui Constantin Enceanu. În cele patru ore de recitaluri, în care au cântat nume grele din muzica populară românească, artiștii au încântat publicul, care a dansat în picioare. Constantin Enceanu ne-a vorbit despre atmosfera de poveste:

Constantin Enceanu este un mare admirator al solistei Irina Loghin, care, deși a împlinit 85 de ani, știe să țină timpul în loc:

De altfel, artistul s-a și fotografiat, alături de Irina Loghin, care, fără falsă modestie, le dă clasă și altor soliste cu mult mai tinere, prin cochetărie, prin bun-gust.

Dar, și Irina Loghin ne-a vorbit tot la superlativ despre artistul Constantin Enceanu:

”A fost un spectacol nemaipomenit, am răspuns invitației lui, am fost surpriza din concert. Constantin Enceanu este foarte iubit de public, este un băiat extraordinar, am fost cu el și în turneu, în America, un om atât de amabil, cum rar mai vezi. M-am bucurat, alături de el, de atmosfera de la Sala Palatului, am trăit alături de el toate acele emoții”.