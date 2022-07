Cum a slăbit Irina Loghin 4 kg în doar 7 zile. Nici ei nu i-a venit să creadă: „M-am trezit dintr-o dată”

Cum a slăbit Irina Loghin 4 kg în numai 7 zile. Nici ei nu i-a venit să creadă. Se știe faptul că artista are mare grijă de felul în care arată și se prezintă în fața spectatorilor. Irina Loghin, una dintre cele mai iubite artiste ale muzicii populare românești, a dezvăluit cum anume a reușit să slăbească rapid și fără să simtă senzația de foame.

Irina Loghin a povestit cum a reușit să dea jos 4 kilograme în doar o săptămână.

A treia zi am început să ne obișnuim, am început să facem plimbări. Au trecut cele șapte zile. Important e cum mă simt, așa cum arăt. Este pentru sănătate. M-am trezit dintr-o dată cu patru kilograme lipsă după șapte zile”, a povestit Irina Loghin, la Antena Stars.

„Nu e un sacrificiu să te poți menține sănătos. Nu e vorba de frumusețe, au trecut anii, s-au dus. Nici eu nu am crezut că pot ține așa o cură. Am fost recent la o clinică din Brașov, de detoxifiere. N-am crezut că o să pot rezista. Dar a început de dimineață cu sucuri așa de bine combinate că nu am avut niciun fel de senzație de foame.

Artista în vârstă de 83 de ani pare că a descoperit elixirul tinereții. Aceasta are un ten perfect și este într-o forma fizică de invidiat.

„Am dat jos patru kilograme în șapte zile. Șapte zile am stat numai pe sucuri și am făcut saună. Nu am simțit că îmi este foame. După ce m-am întors de acolo, am ținut dieta pe care mi-au dat-o. Slăbesc în continuare și o să slăbesc până o să îmi convină mie”, a mai povestit cântăreața de muzică populară.