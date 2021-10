Irina Loghin, gest superb pentru doctoriţa care i-a salvat viaţa actriţei Marilena Chelaru: “Este o femeie cu suflet mare” EXCLUSIV

Talentata interpretă de muzică populară Irina Loghin are un suflet uriaș. Actrița Marinela Chelaru din grupul umoristic ”Vouă” ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech.ro, cum a ajutat-o Irina Loghin să o răsplătească pe doctorița care a operat-o la inimă, salvând-o din ghearele morții, și care urma să se mărite: ”Mirii au plâns”.

Nu mai e un secret că artiștii de muzică populară au tarife de 1.000-1.500 de euro, pentru un recital de 45 de minute, însă iată că unii dintre ei cântă și gratis. Irina Loghin a fost atât de impresionată de problemele de sănătate cu care, în urmă cu trei ani, s-a confruntat Marinela Chelaru, încât atunci când actrița a rugat-o să cânte la nunta doctoriței ei, artista nici că a stat pe gânduri, fiind prezentă prima la eveniment:

”Doctorița care m-a operat la inimă, după ce una dintre vene se necrozase și riscam să mor, se pregătea de nuntă, acum trei ani, după intervenția mea chirurgicală. Mi-a povestit de petrecere, dar și că și-ar dori ca la nuntă să cânte Irina Loghin, artista ei preferată. Atunci, am pus la cale o surpriză”, ne-a declarat Marinela, pentru Playtech.ro.

Marinela Chelaru ne-a povestit totul despre acea petrecere, de neuitat, unde Irina Loghin a susținut un recital, ridicând mesenii în picioare:

”Am rugat-o pe doamna Irina Loghin să mă ajute să mă revanșez față de doctorița mea, care m-a întors din moarte, însă am specificat că nu am bani să o plătesc, căci trăiesc de pe o zi pe alta. Dânsa a spus da, dar nu credeam că o să vină, știind câte alte contracte are. A apărut la ora stabilită, a cântat nu doar 2-3 piese, cât o rugasem, ci aproape o oră.

A fost aplaudată, iar doctorița mea, care era mireasă, era atât de fericită! Mirii au plâns! Iar la plecare, când am petrecut-o cu toții, Irina Loghin s-a întors către doctoriță și i-a spus, pe un ton blând: ”Vă rog să aveți grijă de Marinela, să fie bine!”. M-a impresionant atât de tare! Irina Loghin este o femeie cu suflet mare”, ne-a mai declarat Marinela Chelaru, pentru Playtech.ro.