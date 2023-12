Irina Fodor renunță la tradiția familiei de Crăciun din cauza reality show-ului America Express: “Vreau în regim concentrat” EXCLUSIV VIDEO

Irina Fodor se bucură de ascensiunea în carieră, fiind prezentatoarea a două emisiuni de top – Chef la cuțite și America Express. După ce a lipsit de acasă 2 luni pentru filmările celui mai dur reality show din România, soția lui Răzvan Fodor a simțit nevoia să stea cât mai mult timp cu familia. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta Antenei 1 ne-a mărturisit că de Crăciun își aștepată părinții în vizită împreună cu sora și iubitul acesteia și că nu va mai pleca într-o vacanță exotică, așa cum obișnuia pe final de an.

Irina Fodor: “Vreau să simt magia aceea a familiei de Crăciun”

Anul acesta a revenit acasă mai târziu de la America Express și are nevoie de conexiune cu oamenii dragi, motiv pentru care a preferat să amâne vacanța pentru 2024.

Irina Fodor a vorbit pentru Playtech Știri și despre relația cu sora ei mai mică, Teodora, între cele două fiind o diferență de 11 ani, dar ne-a povestit și despre darurile pe care i le aducea Moș Crăciun în copilărie.

Ce planuri aveți pentru sărbători? Plecați în vreo vacanță exotică?

Anul ăsta sărim vacanța exotică. O reportăm pentru la anul, pentru că eu m-am întors târziu din America Express și vreau să stau mult cu familia, să stăm așa în regim concentrat. Îmi aștept și părinții de la Buzău, o să facem Crăciunul împreună.

O aștept și pe sora mea cu iubitul ei. Vreau să simt magia aceea a familiei de Crăciun. O să plecăm într-o vacanță la munte, dar tot pe aici pe aproape, pe la noi.

Irina Fodor: “Faptul că găseam ceva sub brad, pentru mine era sărbătoare”

Ce amintiri ai despre Crăciun din copilărie? Ce îi cereai Moșului să îți aducă și ce îți aducea în realitate?

Păi ce îi ceream, nu îmi aducea! Asta era clar, pentru că nu prea își permitea săracul Moș. Dar primeam des pijamale, șosete, mai primeam o păpușică din când în când, dar rar, și portocale, dulciuri. Eu eram fericită oricum, faptul că găseam ceva sub brad, pentru mine era sărbătoare din start.

Irina Fodor: “Mi-am dorit foarte tare să am o soră”

Cum era în copilărie relația cu sora ta? Vă ciondăneați? Cine pe cine pâra la părinți?

Asta cu ciondăneala nu era reciprocă, pentru că ea este mai mică cu 11 ani decât mine. De voie, de nevoie cam trebuia să mă asculte. Mi-am dorit foarte tare să am o soră sau un frate și sunt foarte recunoscătoare părinților mei că s-au organizat în sensul ăsta, pentru că este minunat să știi pe cineva sânge din sângele tău, pe care îl poți suna oricând, la orice oră. E drept, o perioadă am avut scopuri diferite în viață, pentru că totuși erau 11 ani între noi, dar acum când eu am 35 de ani și ea 24 este o legătură strânsă, nu îmi pot imagina lumea fără sora mea.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu