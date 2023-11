Irina Fodor, dezvăluiri din culisele America Express. Unde doarme prezentatoarea, de fapt. “Din 100 de ore pe zi, pe TV vedem doar 3” EXCLUSIV VIDEO

Irina Fodor jonglează cu două formate de succes ale Antenei 1: Chefi la cuțite și America Express. E drept că pentru ultimul, prezentatoarea TV a lipsit de acasă timp de 2 luni, iar adrenalina la filmări pe Drumul Soarelui a fost la cote ridicate. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta Antenei 1 ne-a mărturisit că programul este unul de armată inclusiv pentru ea, filmările durează aproximativ 10 ore zilnic pentru fiecare echipă, urmând ca pe micul ecran să fie difuzate doar cele mai reprezentative momente concentrare în 3 ore, spațiul alocat pentru America Express în grila Antenei 1.

Irina Fodor despre America Express: “Din 100 de ore filmate pe zi, pe TV vedem 3”

Irina Fodor a vorbit și despre momentul care a produs panică în rândul echipei și măsurile suplimentare la care s-a recurs pentru siguranța persoanelor implicate în reality -show-ul Antenei 1.

Ce nu vedem la TV la America Express? Ne poți spune ceva din culisele reality show-ului?

În primul rând nu vedeți tot show-ul, pentru că se filmează în fiecare zi. Gândiți-vă așa: sunt 9 echipe, în fiecare zi se filmează undeva la 10 ore de brut pentru fiecare echipă, asta înseamnă 90 de ore. Cu ce mai am eu, cu ce mai are Damian, cu jocul înseamnă 100 de ore pe zi. Din 100 de ore pe zi pe TV vedem 3, așadar mai rămân 97 de ore nevăzute. Dar echipa de la editare face o treabă extraordinară, mi se pare că reușește să concentreze foarte bine cele mai tari momente de acolo și acțiunea. Ce nu mai vedeți? Nu vedeți faptul că și eu dorm în mașină în drum spre destinațiile unde trebuie să mă întâlnesc cu concurenții. Așa cum îi vedeți pe ei moțăind prin mașini când prind câte un autostop mai lung, fix așa fac și eu, pentru că am același timp ca și ei, cu plus, minus o jumătate de oră. Nu vedeți faptul că se doarme foarte puțin, asta nu aveți cum să vedeți, se doarme între 4 și 5 ore pe noapte pentru toată lumea, deci este program de armată.

Deci vii cu deficit serios de somn.

Da, da. Îmi ia mult timp, cu tot cu fusul orar și cu deficitul de somn, îmi ia cam 3 săptămâni să-mi revin complet.

Care a fost momentul care te-a speriat cel mai tare?

Cred că un moment care ne-a speriat pe toți de altfel a fost momentul în care una dintre echipele noastre împreună cu echipa de concurenți a fost atacată. Pentru ei erau niște hoți oarecare, așa se practică acolo, se pare că toți hoții au armă atunci când îți cer telefonul și banii, dar pentru noi a fost un șoc. În Columbia s-a întâmplat asta. Mai aveam o singură zi ca să trecem în Ecuador, eram chiar la graniță și se pare că acest orășel, lipit de granița cu Ecuadorul, ne-a rezervat această surpriză.

Irina Fodor: “Paza noastră s-a dublat și au venit în ajutor și autoritățile locale cu trupele speciale”

Și cum s-a soldat întâmplarea respectivă?

Noi nu am fost niciodată singuri. În această cursă am avut echipă de securitate privată și echipa noastră purta armă, pentru că se pare că acesta este sistemul acolo. Au reacționat incredibil de repede și foarte bine pentru a gestiona toată situația. O parte din cei care au amenințat echipa noastră au fost prinși de poliție ulterior și evident duși în arest, iar a doua zi noi aveam cursa pentru ultima șansă, paza noastră s-a dublat și au venit în ajutor și autoritățile locale cu trupele speciale. Se pare că i-am speriat pentru că a doua zi nu am mai avut nicio problemă, iar după aceea am trecut liniștiți granița către Ecuador.

