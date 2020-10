Irina de la Insula Iubirii, momente tulburătoare. A avut cancer

Irina, una dintre cele mai apreciate ispite de la ”Insula Iubirii”, a trecut prin momente grele la începutul acestui an, după ce a fost diagnosticată cu o formă de cancer. Tânăra nu a dat detalii despre ce i s-a întâmplat, dar a transmis un mesaj în care a mărturisit că a învins boala și a mulțumit tuturor pentru susținere.

Irina a dezvoltat o formă de cancer și a încercat să țină totul secret din cauză că se temea că mama ei va suferi un șoc în urma veștii.

„La începutul anului am fost diagnosticată cu o formă de cancer. Pe scurt (pentru că voi dezvolta subiectul cu altă ocazie), am primit cea mai mare palmă de la viață. Nu puteam să plâng, să îmi manifest frica sau emoțiile în vreun fel pentru că mama mea a trecut prin destule în viața ei și să mă vadă și pe mine la pămânț ar fi distrus-o și mai tare decât vestea că unul dintre copiii ei are o boală ce poate ucide. Pandemia mi-a permis să fac puține seturi de analize, un medic m-a consultat înainte de starea de urgență, alți trei au primit doar analizele făcute înainte de nebunia globală, online”, a spus Irina, potrivit WOWbiz.