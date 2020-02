Brenda din Beverly Hills 90210, transformată de cancer. Cum a ajuns să arate azi Shannen Doherty

Celebra actriță Shannen Doherty, interpreta personajului Brenda din serialul Beverly Hills, este schimbată radical din cauza unei boli cumplite. Imaginile din ultima vreme arată semnele pe care le-a lăsat boala pe chipul frumoasei artiste.

Ce a pățit actrița care o interpreta pe Brenda în Beverly Hills 90210

Shannen Doherty, în vârstă de 47 de ani, a primit recent cea mai îngrozitoare veste, după ce aceasta a fost la un control medical de rutină. Acesta a simțit în luna februarie a anului 2017 ca renaște, când a terminat tratamentul cu chimioterapie și a aflat că tumorile canceroase la sân i-au intrat în remisie.

Celebra actriță a fost diagnosticată cu cancer la sân de gradul patru. Vestea cruntă vin după trei ani după ce a aflat că acesta intrase în remisies și că șansele să reapară erau minime.”Este greu să vorbesc despre asta, dar este o chestiune de zile până când acest lucru își va lăsa amprenta asupra mea și îmi va cădea părul din cap. Am cancer în stadiul patru. Cancerul s-a întors. De aceea, prefer să dau anunțul chiar eu”, a declarat ea la 4 februarie în timpul emisiunii ”Good Morning America”.

Actrița luptă cu cancerul din anul 2015

Shannen Doherty a aflat că are cancer la sân în luna martie a anului 2015. Aceasta a făcut radioterapie și chimioterapie și în luna februarie 2017 a alfat că boala a reapărut.

”Mi-am făcut analizele și sunt mai fericită ca niciodată. Am învins cancerul și doctorii cred că am scăpat definitiv de el”, a declarat ea atunci. Shannen a acceptat să joace iar în serialul care a consacrat-o chiar dacă moartea lui Luke Perry, din martie 2019 a impresionat-o profund. ”A fost dureros pentru mine să accept că eu care am fost diagnosticată cu cancer trăiesc și cineva care arăta atât de sănătos și în putere să moară îanintea mea”,a declarat ea la scurt timp după moartea lui Perry. Doherty a dezvăluit că cel care i-a fost tot timpul alături pe perioada bolii a fost Brian Austin Green, care a avut grijă de ea în toate cele 16 ore cât durau filmările.



Date despre actriță

Shannen Maria Doherty nascută pe 12 aprilie 1971 în Memphins,este o actriță americană. E cunoscută mai ales datorită rolurilor: Brenda Walsh în Beverly Hills 90210, și Prue Halliwell în serialul TV Charmed.(Farmece).

Primul rol important îl obține în octombrie 1982 cand o interpretează pe Jenny Wilder în serialul Little House on the Prairie. După ce a apărut ca guest star în multe seriale din anii 80, printre care Magnum P.I., 21 Jump Street și Airwolf, din 1986 până în 1988 interpretează rolul Kris Witherspoon în serialul Our House.