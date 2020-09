Ireal! Cum pierde România 6,5 miliarde de euro pe an. Toți românii care plătesc taxe sunt furioși

S-a aflat cum pierde România 6,5 miliarde de euro pe an, iar asta i-a înfuriat pe toți românii. România a pierdut 6,595 miliarde euro în 2018 prin neîncasarea unor venituri reprezentând taxa pe valoarea adaugată (TVA), după cum arată unui studiu privind deficitul de încasare a TVA publicat ieri de Comisia Europeană.

România a pierdut 6,5 miliarde de euro într-un an, din neîncasarea veniturilor din TVA

România a pierdut aproape 6,6 miliarde de dolari, lucru pentru care toți românii sunt furioși. Ca şi în 2017, țara noastră a înregistrat cel mai mare deficit de încasare a TVA la nivel naţional, 33,8% din veniturile din această taxă preconizate fiind neîncasate în 2018, arată studiul al Comisiei Europene.

România este urmată îndeaproape de Grecia, cu 30,1% şi de Lituania, cu 25,9%. Cele mai mici deficite se regăsesc în Suedia, 0,7%, Croaţia, 3,5% şi Finlanda, cu 3,6%. În termeni absoluţi, cel mai mare deficit de încasare a TVA a fost înregistrat de Italia, 35,4 miliarde euro, Marea Britanie, 23,5 miliarde euro şi Germania cu 22 de miliarde euro.

Cât au pierdut alte țări din UE

De asemenea, la nivelul blocului comunitar, ţările din Uniunea Europeană a pierdut 140 de miliarde euro în anul 2018, prin neîncasarea unor venituri ce reprezentau taxa pe valoarea adaugată cunoscută și ca TVA. În plus, în termeni nominali, în anul 2018 deficitul total de TVA din Uniunea Europeană a scăzut uşor, cu aproape un miliard de euro până la 140,04 miliarde de euro, încetinind de la o micșorare de 2,9 miliarde de euro în anul 2017. Această tendinţă descendentă ar urma să continue pentru încă un an de zile, deşi pandemia de coronavirus va inversa probabil tendinţa pozitivă.

Aşa denumitul „deficit de încasare a TVA”, diferenţa globală dintre veniturile din TVA preconizate şi suma efectiv strânsă, a scăzut într-o anumită măsură în comparaţie cu anii ce au trecut, dar continuă să fie foarte mare. Cu toate astea, estimările pentru anul în curs indică o inversare a acestei tendinţe, cu o pierdere potenţială de 164 de miliarde euro, în urma efectelor pandemiei de coronavirus asupra economiei.

Câte fonduri europene a atras România în guvernarea PNL

Pe de altă parte, prim-ministrul Ludovic Orban a spus ieri că în primele cele zece luni de când PNL se afă la guvernare au fost absorbite aproape 2,7 miliarde de euro fonduri europene, comparat cu 1,1 miliarde, atrase de guvernul anterior într-o perioadă similară.

„Deja am luat măsuri la care nu s-au gândit cei de dinaintea noastră. Noi deja am alocat fonduri pentru pregătirea proiectelor, deja avem o gândire foarte bine pusă la punct, astfel încât să nu treacă cinci ani de zile, cum a fost în perioada guvernării PSD, ca să începem să absorbim fondurile europene. M-am uitat cu mare atenţie pe date. În zece luni, de când suntem la guvernare, noi am absorbit peste 2,6 miliarde de euro – aproape 2,7 miliarde de euro în zece luni. Ca şi comparaţie, Guvernul PSD, până la momentul în care noi am preluat guvernarea, pe cele zece luni ale anului 2019, a avut o absorbţie de 1,1 miliarde. E o diferenţă. Noi trebuie să creştem viteza de absorbţie„, a spus Ludovic Orban.