Ireal! Ce vedetă internațională i-a făcut avansuri Ramonei Bădescu. A recunoscut tot

Ramona Bădescu este considerată una dintre cele mai frumoase vedete din showbiz, așa că, de-a lungul anilor, mulți bărbați au visat la o relație cu aceasta. Vedeta a recunoscut că printre cei ce i-au făcut avansuri se numără și o vedetă internațională.

Ramona Bădescu a făcut dezvăluiri uluitoare despre bărbații care și-au dorit să o cucerească. Frumoasa brunetă a dezvăluit că nu mulți bărbați români au încercat să îi facă avansuri, ținând cont că nu a stat foarte mult timp în țară, dar situația este alta cu vedetele de talie internațională!

Aceasta a povestit la rubrica ‘Spui tot sau îți va lua gura foc’ din emisiunea lui Cătălin Măruță că Alain Delon și-a dorit să trăiască o legătură amoroasă cu ea. Totuși, chiar dacă Ramona Bădescu îi este o mare fană, ea a fost foarte emoționată în momentul în care l-a întâlnit pe actor.

Printre bărbații care i-au făcut avansuri se numără chiar și Alberto Tomba, un fost campion olimpic și mondial la schi alpin. Vedeta a povestit că acesta se comportă ca un adevărat gentleman și este extrem de modest, chiar dacă o lume întreagă îl apreciază pentru performanțele sale.

„Alain Delon și Alberto Tomba, schiorul, da. Partea mioritică este slab reprezentată, pentru că eu nu am prea stat pe aici pe acasă, iar înainte, aveam 20 de ani. Nu le am, jur. Poate nu au venit la mine, așa o floare, o ciocolată, am mai primit.

Când l-am întâlnit pe Alain Delon a spus bonjour, Ramona! Am fost atât de emoționată că m-am topit, nu i-am spus că dormeam cu pozele lui sub pernă.

Alberto Tomba am filmat cu el, ne-am pupat, eram prietena lui în film. Era foarte profesionist, pentru că el voia să exersăm rolul. Un om deosebit de modest, de șarmant, de simplu. Un adevărat gentleman.”, a povestit Ramona Bădescu.