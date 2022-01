Scandalul din jurul celui mai mediatizat divorț din România continuă. Anamaria Prodan a dezvăluit care a fost momentul în care Laurențiu Reghecampf i-a cerut iertare blondinei pentru greșelile făcute. Totul s-a petrecut înainte de aniversarea nunții pe care au serbat-o pe 1 iunie.

Anamaria Prodan s-a căsătorit cu Laurențiu Reghecampf acum 13 ani, atunci când a crezut că l-a întâlnit pe sufletul său pereche, bărbatul alături de care avea să trăiască tot restul vieții sale.

Celebra impresară s-a confruntat, de-a lungul anilor, cu tot felul de zvonuri și de comentarii venite din partea unor persoane rău intenționate, care-i spunea că soțul său are relații extraconjugale cu diferite alte femei.

Până și Gigi Becali i-a spus Anamariei Prodan, acum câțiva ani, că Reghe i-ar fi deschis amantei sale un salon de înfrumusețare. Deși a știut, dintotdeauna, de aventurile lui Laurențiu Reghecampf, agentul FIFA a luptat până în pânzele albe pentru soțul și familia ei.

Recent, Anamaria Prodan a făcut mărturisiri incredibile. Invitată în cadrul podcastului prietenului său Codin Maticiuc, impresara a relatat, pe larg, episodul din vara trecută, în care Laurențiu Reghecampf a recunoscut faptul că avea o relație extraconjugală cu bruneta Corina Caciuc, femeia care-i va dărui un copil în primăvară.

„Eu l-am crezut pe bărbatul meu până acum la nuntă, pe 1 iunie. Pe 1 iunie, eu îl credeam când spunea că a terminat cu…Că ea l-ar fi șantajat și așa mai departe. Dacă omul a venit și mi-a spus: ,,Iartă-mă, ești îngerul meu, dacă nu erai tu, eu nu eram, te rog, iartă-mă! Am greșit, am găsit-o pe asta prin bar..Gata, hai să fim fericiți. Hai sa trecem peste.

Eu am chemat copiii și am stat toți într-o cameră și le-am zis: Din acest moment, mami cu tati pleacă la drum împreună, cu voi alături. Am închis ușa asta de nenorociri și din acest moment dacă vă mai aud că puneți întrebări sau mai există…e belea mare cu mine!”, a declarat Anamaria Prodan în podcastul lui Codin Maticiuc.