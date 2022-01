Adevărul despre relația lui Reghe cu Corina Caciuc s-a aflat. Dovada că Anamaria Prodan nu a mințit

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează după 13 ani de căsnicie, cei doi având împreună un fiu adolescent, pe nume Laurențiu jr, pe care-l alintă Bebeto. Cum prima înfățișare a divorțului are loc pe 7 februarie, noi detalii ies la iveală în privința relației pe care Reghe o are cu amanta sa Corina Caciuc, femeia care-i va dărui un fiu în primăvara acestui an.

Ce relație există, de fapt, între Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf

De când și-a asumat relația cu bruneta Corina Caciuc, femeia de 29 de ani care-l va face tată de băiat, pentru a treia oară, Laurențiu Reghecampf a ajuns, din nou, în centrul atenției presei din România.

După ce au apărut zvonuri potrivit cărora Reghe ar fi premeditat plecarea cu amanta sa, cei de la Spynews susțin că dovada care infirmă aceste speculații.

Se pare că Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan urmau să devină nași de cununie la un bun prieten de-ai antrenorului, în vara anului trecut. Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc pe 3 iulie 2021, în Maramureș, potrivit invitației de nuntă de aici.

Karan, cel care ar fi trebuit să fie finul lui Laurențiu Reghecampf, este un potent om de afaceri cu care soțul Anamariei Prodan a colaborat în tot acest timp, alături de care antrenorul a mers la fiecare echipă din Dubai și Emiratele Arabe Unite.

Prietenii au fost surprinși de decizia bruscă a lui Reghe de a divorța de Anamaria Prodan. Karan și soția lui Oana au fost nevoiți să caute, pe ultima sută de metri, alți părinți spirituali. Reamintim că iubita lui reghe este gravidă în șase luni cu fiul antrenorului.

Anamaria Prodan, cuvinte dure adresate lui Laurențiu Reghecampf

Mai mult de atât, cu doar câteva zile înainte de a „exploda bomba”, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf își reînnoiseră jurămintele de cununie, iar nimeni nu se aștepta ca cei doi să se despartă.

„Familia lui? El săracul are minte cât furnica. Familia lui azi este Anamaria Prodan, Laurentiu Reghecampf Jr, Sarah, Rebecca și Luca. Dar acum omul și-a dat arama pe față. La el familiile sunt zilnic altele. Sau de fiecare dată când apare o fată de oraș, vrea familie. Dacă rămân toate gravide, el le numește familie. Ce să-i ceri? Dacă el a coborât de pe Everest în iad, dacă el a ajuns râsul țării. Dacă prietenii îi dau mesaje că îi cunosc fetele de care se îndrăgostește mai bine decât le cunoaște el… dacă toți îi arată poze cu din cluburi de striptease, dacă toți îi comunică prețul fetelor de oraș, ale lui, el săracul ce sa facă? Se îndrăgostește subit, iar ele, la fel subit, cât are bani. După îi dau un șut în fund. Ca să ajungi la vârsta ta, să primești zeci de mesaje să îți vezi de familia ta, să nu te faci de râs, căci tu ești cam ultimul din oraș care le face copii și le ia de neveste … vă dați seama, ce jalnic? Unde să mai intre el cu capul sus? Nicăieri. Dar la mintea lui poate schimba impresii cu toți din oraș. Căci ce să vezi? Are zeci de prieteni cu care poate schimba păreri. Problema e că deocamdată toți râd de el.”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru click.ro.

Reghe și Corina Caciuc se iubesc de mai bine de 3 ani, de pe vremea când antrenorul era căsătorit cu Anamaria Prodan. Frumoasa șatenă este gravidă în șase luni cu viitorul copil al lui Reghe, cel care va deveni tată de băiat pentru a treia oară.