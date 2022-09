Ipostaza în care nu ai mai văzut-o până acum pe Andreea Marin. Nici nu ştiai că poate face aşa ceva. Imagini de neratat!

Andreea Marin se bucură de cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Celebra prezentatoare TV a simțit nevoia să evadeze din rutina din Capitală și a plecat într-o excursie de vis pe meleagurile italiene. Cum a fost surprinsă fosta Zână a Surprizelor pe marginile lacului Como. Așa nu ai mai văzut-o demult.

Plimbându-se agale, pe străzile însoritei Lombardia, Andreea Marin amână cât de mult poate venirea toamnei, savurând zile cu soare și căldură, în Italia. Recent, vedeta TV a fost surprinsă într-o ipostază inedită.

În zona considerată a fi cea mai romantică destinație din nordul Italiei, Andreea Marin a plecat într-o excursie de vis alături de partenerul ei de viață, Adrian Brâncoveanu. Fanii divei au bănuit că diplomatul este cel care a filmat-o pe Andreea Marin plimbându-se cu bicicleta pe marginea lacului Como.

Frumoasa brunetă și-a amintit de copilărie și s-a bucurat din plin de o pauză binemeritată. Andreea Marin și-a împărtășit bucuria cu cei care o urmăresc în social media.

Am fost din nou copil vacanța asta! Vreau să-mi amintesc, așa că scot bicicleta de acasă la plimbare când nu plouă. Bună dimineața, prețuiește viața!”, a scris Andreea Marin pe rețelele sociale.

„Pe două roți, de dimineața până seara, așa a fost ultima vacanță în Como, de curând. O bucurie, sentiment de libertate si copilărie, am oprit unde și când doream, vizitam locurile ce ne făceau cu ochiul, înghețata era mai bună după o excursie pe bicicletă pe malul lacului, hop în barcă apoi, iar ea ne aștepta cuminte unde o parcam.

Antreprenoare, filantrop, femeie de afaceri, vedetă de televizune, Andreea Marin are o carieră fulminantă și se bucură de fiecare treaptă pe care a urcat-o, în viață, pentru a deveni omul care este în prezent.

Deși destinul a pus-o la grele încercări, de-a lungul timpului, Andreea Marin a trecut peste toate greutățile și mărturisește că nu are absolut niciun regret.

„Mulți ani nu am știut să spun NU și sufeream atunci când trebuia să refuz pe cineva. Până la urmă am învățat pentru că este nevoie de sănătate, de echilibru pentru fiecare dintre noi. Am învățat și să spun: „Asta nu reușesc să rezolv”. Pur și simplu.

Sunt un om ca toți ceilalți, dincolo de toate rolurile asumate în timp, pe care am încercat să le împlinesc așa cum am putut mai bine mereu.

Nu sunt lipsită de greșeli sau defecte, dar vreau să cred că, la finalul ecuației vieții mele, rezultatul este cu plus și că reușesc să compensez ce nu am înfăptuit cu toate intențiile mele bune pe care le am în tot ce întreprind.

Cu dorința și neoboseala mea de a clădi mereu, încă o cărămidă, încă una, așezate temeinic una peste alta, astfel încât mereu, atât cât e, să fie trainic, durabil, să nu se clatine când vântul este puternic și furtuna se întețește. Cam așa sunt eu…”, declara Andreea Marin, acum ceva timp.